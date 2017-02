Nur noch ein paar Monate, dann ist auch das letzte Relikt der Kaiser-Wilhelm-Kaserne in den Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) integriert. Die Arbeiten für die Sanierung des ehemaligen Kompaniebaus am Kaiser-Wilhelm-Ring, direkt gegenüber dem Malteser-Studentenheim, haben begonnen.

"Das Gebäude wird entkernt und innen komplett neu gebaut, um einerseits die denkmalgeschützte Fassade zu neuem Glanz zu erwecken", erklärt OTH-Sprecherin Sonja Wiesel. "Andererseits soll innen ein modernes Gebäude entstehen, das eine zweckmäßige und komfortable Nutzung ermöglicht." Bauherr ist die Gewerbebau GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt. Sie hat an dem Gebäude das Erbbaurecht inne. Die Gesamtkosten für das Projekt sind auf rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. "Das Vorhaben wird aus staatlichen Mitteln der Nordbayerninitiative mit 600 000 Euro gefördert", berichtet die Hochschul-Sprecherin.In erste Linie entstehen im Inneren des Gebäudes Büroräume für die Hochschule oder für Unternehmen und Institute, die der Hochschule nahestehen und deren Unterbringung am Campus sinnvoll erscheint. Wiesel: "Durch den Ausbau soll es der Hochschule auch ermöglicht werden, insbesondere Raumbedarfe durch die rege Projekttätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung zu decken." Wenn das Gebäude in Betrieb genommen wird, sind 22 Jahre nach Abzug der Bundeswehr sämtliche Liegenschaften auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne saniert und von der OTH genutzt.