Grammer-Chef bietet Rückzug an

Im Machtkampf beim Autozulieferer Grammer um die mögliche Übernahme durch die umstrittene Investorenfamilie Hastor hat Vorstandschef Hartmut Müller seinen Rückzug angeboten.

"Wenn ich das Problem sein sollte, ist das ganz schnell lösbar: Dann trete ich zurück", sagte Müller im "Handelsblatt". Die Hastor-Firmengruppe Prevent hält zwischen 20 und 30 Prozent der Grammer-Aktien. Sie will Müller ablösen und die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen. Die Entscheidung soll am 24. Mai auf der Hauptversammlung fallen. Für die Geschäftsentwicklung sei es "relevant, dass die Kunden eine starke Beteiligung der Hastor-Familie an Grammer als Risiko ansehen", sagte Müller weiter. Die Prevent-Gruppe wies die Bedenken zurück. "Wir wollen mehr Einfluss nehmen, weil das Unternehmen unterhalb seiner Wachstumsmöglichkeiten gemanagt wird", sagte Chefjustitiar Christian Becker dem Blatt.