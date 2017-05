Ab 10 Uhr beginnt im Amberger Kongresszentrum (ACC) die Hauptversammlung der Grammer AG. Dabei wird sich zeigen, ob die von der umstrittenen Investorenfamilie Hastor gelenkten Beteiligungsgesellschaften die Kontrolle im Konzern übernehmen können.

Am Tagungsort sind laut Angaben der IG-Metall rund 2500 Demonstranten eingetroffen. Sie verteilen Flugblätter und schwenken Fahnen. Auch Trillerpfeifen kommen zum Einsatz. Nicht nur Grammer-Beschäftigte sind vor Ort, auch viele Mitarbeiter der Siemens AG zeigen sich solidarisch. "Wir sind heute von verschiedenen Firmen da. Aber wir sind viele - wir sind Amberg", rief Stefanie Lengfelder, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Siemens, den Demonstranten zu."So ist das in der Oberpfalz. Wer sich mit einem von uns anlegt, legt sich mit allen an", sagte Horst Ott von der IG Metall unter lautem Beifall. Laut Ott kommen die Demonstranten aus ganz Deutschland. Darunter auch aus Zwickau, Bremen und Hardheim - sowie sogar aus Tschechien. Auch Politiker aus der Region zeigen ihre Verbundenheit, unter anderem der Bürgermeister der Nachbarstadt Sulzbach-Rosenberg, Michael Göth, und Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl. "Danke an alle aus der Politik, die uns unterstützt haben. Das tut gut", rief Ott.