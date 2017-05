Amberg/Weiden. Die Grasenhiller GmbH, Spezialist für Kopier- & EDV-Technik, IT- & Softwarelösungen, Internet & E-Business sowie Büro- & Objekteinrichtungen, schließt sich zum 1. Juni mit der Firma Bürotechnik Robert Hirsch Druck und Kopie zusammen. Durch die Integration mit seinen beiden Niederlassungen in Amberg und Weiden baut Grasenhiller (Hauptsitz in Neumarkt, 90 Mitarbeiter) die Position in der Region aus. Die in Amberg 1966 gegründete Firma Hirsch bietet die gesamte Palette der Office-Produkte von Canon und Utax an. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien sowie Service- und Support-Leistungen für Kopiertechnik.

"Die Bürotechnik Robert Hirsch ergänzt Grasenhiller ideal, sowohl im Hinblick auf die Wirtschaftsregion als auch auf das Produkt- und Dienstleistungsangebot", betont Hermann Iberler, Grasenhiller-Geschäftsführer. "Mit dieser Fusion schließen sich zwei grundsolide und starke Unternehmen zusammen, die über ein hohes Maß an gemeinsamen Werten verfügen. Beide Unternehmen verfügen über ein bewährtes und erfolgreiches Geschäftsmodell", sagt Robert Hirsch jun., Geschäftsführer der Bürotechnik Hirsch.Das gesamte Bürotechnik Hirsch Team wird Teil der Grasenhiller-Familie, zu der ab sofort auch Hirsch Kunden zählen. Hermann Iberler: "Die Verträge der Kunden werden unverändert fortgeführt, es sei denn, ehemalige Hirsch-Kunden wünschen einen Wechsel zu neuen Angeboten."