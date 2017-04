Das ehemalige Kaufhaus Forum mit einem Investitionsaufwand von geschätzt 20 bis 30 Millionen Euro bringt einen kleinen Wirtschaftsförderer wie die städtische Gewerbebau an den Rand seiner Möglichkeiten. Daraus macht Geschäftsführer Karlheinz Brandelik kein Geheimnis. Aber vielleicht ergibt sich ja bald eine andere Lösung.

Statik macht Probleme

Viel Vereinigungspotenzial

Entwickeln statt bauen

In seinem Geschäftsbericht, den Brandelik vor einigen Wochen dem Stadtrat vorlegte, ließ er mehr oder weniger deutlich zwischen den Zeilen durchblicken, dass das Projekt "Wiederbelebung Kaufhaus Forum" die städtische Gesellschaft personell und finanziell an ihre Kapazitätsgrenzen bringt.Da ist auf der einen Seite die aufwendige Planung für den Teilabriss und Neubau des Gebäudes sowie die Sanierung des historischen Altbaus, der Alten Münze. Zur Beseitigung des - in Richtung Bahnhof gesehen - oberen Flügels gibt es nach Informationen der Amberger Zeitung übrigens keine Alternative, wenn das Gebäude weiter vollständig genutzt werden soll. Die zahlreichen baulichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten lassen wohl keine schlüssigen statischen Berechnungen mehr zu, die eine Vollbelegung erlauben würden.Neben den rein baulichen Aufgaben soll die Gewerbebau GmbH auch noch solvente Mieter für die entstehenden Verkaufsflächen finden. Was in dieser inzwischen schwierigen Lage gar nicht einfach sein dürfte. Oder wie es OB Michael Cerny unlängst einmal gesagt hat: "2014 war das Objekt vollständig verbrannt." Wie Blei lag der einstige Storg in den Immobilien-Verkaufs-Regalen der Republik.Seit einiger Zeit aber kommt in diese einstige Premium-Lage der Stadt wieder Bewegung. Denn auf der anderen Straßenseite entwickelt das niederländische Unternehmen Ten Brinke das ehemalige Bürgerspitalgelände. Entstehen soll hier eine Mischung aus Einkaufen, Wohnen und Dienstleistungen - wie direkt gegenüber übrigens auch. Ab hier darf munter spekuliert werden. Nicht wenige Amberger fragen sich, warum die Holländer nicht auch gleich das Forum übernehmen und ein gemeinsames Konzept für beide Objekte auf die Beine stellen.Anzeichen dafür gibt es. Das fängt an bei den Architekten. Sowohl für den Entwurf des Bürgerspitalgeländes als auch für das Forum, das bei ihnen als Neue Münze bezeichnet wird, haben die Stuttgarter Architekten Wittfoht die Planungen erstellt. Es wäre von diesem Standpunkt aus also ein Leichtes, beide Objekte zu einem zusammenzufassen. Dann existiert der Entwurf für eine Einfahrt zu den beiden Tiefgaragen, die unter dem Forum und dem Bürgerspital entstehen sollen. Auch das spricht für die Vereinigung zu einem einzigen Ten-Brinke-Projekt.Beim niederländischen Investor sieht man das aber offenbar auch ganz ähnlich. Auf der letzten Münchener Immobilienmesse Expo Real Ende 2016 trat Ten Brinke bereits mit einem gemeinsamen Vermarktungskonzept für beide Häuser an. Und auch die letzten Aussagen von Oberbürgermeister Michael Cerny lassen aufhorchen.In seinem Antwortschreiben an Achim Hüttner, den Vorsitzenden der IG Menschengerechte Stadt (wir berichteten), auf dessen offenen Brief zum Thema schrieb er lediglich davon, dass die Gewerbebau GmbH das ehemalige Forum "entwickeln" soll. Von baulicher Umsetzung durch die städtische Gesellschaft ist in keiner Zeile die Rede. Das lässt darauf schließen, dass die Stadt lieber heute als morgen das Kapitel Forum abschließen und in die Hände der in diesem Bereich sehr erfahrenen Niederländer legen will. Womöglich gibt es ja auch längst Gespräche in diese Richtung. (Angemerkt)

Warum nicht Ten Brinke?

Von Andreas AscherlAlles nur Spekulation, natürlich. Denn offiziell ist zu den Verkaufsplänen für das ehemalige Forum in der Bahnhofstraße nichts zu vernehmen. Aber hinter den Kulissen, so ist in letzter Zeit immer häufiger zu erfahren, gibt es schon länger Gespräche, die in diese Richtung zielen. Trotzdem wollen Gewerbebau GmbH und Ten Brinke natürlich ganz in Ruhe und ungestört darüber verhandeln, ob die Übernahme der Liegenschaft durch den niederländischen Investor eine für beide Seiten sinnvolle Option ist.Für die Gewerbebau jedenfalls wäre ein Verkauf nur von Vorteil. Denn das Objekt bindet große Mengen an Geld und Man-Power, die dem städtischen Wirtschaftentwickler an anderer Stelle schmerzhaft fehlen. Zudem tut sich die Gewerbebau sehr schwer, Interessenten für diese Verkaufslage zu finden, die längst ihre frühere Attraktivität eingebüßt hat. Karlheinz Brandelik und seinem Team kann es also nur Recht sein, wenn sich trotz dieser Hindernisse ein potenter Investor interessiert.Auf der anderen Seite lebt ein Unternehmen wie Ten Brinke davon, ständig neue Objekte zu übernehmen und diese in die Gewinnzone zu führen. In der Bahnhofstraße hätten die Niederländer es damit selbst in der Hand, ein Doppel-Projekt zu entwickeln, das ihnen die beste Rendite - und dem Standort übrigens wieder eine deutliche Aufwertung - bringt. Rein aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, kann es also keine bessere Lösung geben als den Verkauf der Alten Münze an Ten Brinke.andreas.ascherl@oberpfalzmedien.de