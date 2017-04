Am Donnerstag, 4. Mai , wendet sich der Wirtschaftskongress Oberpfalz ab 10 Uhr im Amberger Congress-Centrum an Top-Unternehmer und Entscheider. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung steht unter dem Thema "Regelbrecher 4.0". Dieser erste Wirtschaftskongress will sich "interdisziplinär und kontrovers auf hohem Niveau" mit den Herausforderungen und Fragestellungen zur Digitalisierung auseinandersetzen. Informationen auf wirtschaftskongress-oberpfalz.de. Karten nur auf www.nt-ticket.de buchbar. Bild: Sonja Trabandt