Die Firma Preh IMA Automation bleibt sich treu und spendet erneut 2000 Euro an die Albrecht-Mayer-Stiftung, die sich für die Forschung und Therapieentwicklung bei Netzhauterkrankungen einsetzt.

Mit der Zuwendung von 2016 wurde laut einer Pressemitteilung einem jungen Forscher aus Regensburg eine Reisekostenunterstützung zum International Symposium on Retinal Degeneration in Kyoto (Japan) finanziert. Dieser Kongress findet laut einer Pressemitteilung alle zwei Jahre statt und ist global der wichtigste auf dem Gebiet der Netzhautforschung. Mehr als 270 Wissenschaftler aus aller Welt diskutierten vier Tage lang die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet der Grundlagenwissenschaften, der klinischen Anwendung und der therapeutischen Interventionsmöglichkeiten auf diesem Gebiet.Bei der Scheckübergabe gab der Treuhänder der Stiftung, Franz Badura, Einblick in deren weitere Arbeit. Ein wichtiger Punkt sei die Unterstützung von jungen Wissenschaftlern, für die es essenziell ist, gerade am Beginn ihrer Laufbahn ein eigenes, wissenschaftlich internationales Netzwerk aufzubauen.Da sich die öffentliche Hand immer weiter aus diesem Bereich zurückziehte werde die Unterstützung durch Organisationen wie der Albrecht-Mayer-Stiftung immer wichtiger, wird Badura zitiert.