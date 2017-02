Klaus Szameitat war am 1. Februar 1977 der erste Mitarbeiter, den Josef Gross, damals Inhaber einer Autowerkstatt in Paulsdorf, eingestellt hat. Am 1. Februar 2017 feierte Szameitat, der auch Werkstattleiter für die Filialen des Autohauses Gross in Paulsdorf und Amberg ist, sein 40-Jähriges.

Der Amberger erhielt von Christian Gross neben einer Ehrenurkunde der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Oberpfalz und Kreis Kelheim auch eine Urkunde der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und eine Würdigung des Freistaates Bayern. Bei der Urkundenübergabe betonte Christian Gross, dass sich Klaus Szameitat mit regelmäßigen Fortbildungen auf das im Autohaus angebotenen Fahrzeugsortiment weiterbildete, um seine verantwortungsvolle Aufgabe als Werkstattleiter ausüben zu können.Keine Selbstverständlichkeit sei es, dass ein Mitarbeiter vier Jahrzehnte seinem Arbeitgeber die Treue hält, früher seinem Vater Josef Gross gegenüber und mittlerweile ihm, sagte Christian Gross.