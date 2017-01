Bei einem Unfall zählt jede Sekunde: Neben der Art und Schwere der Verletzung entscheidet oft vor allem eine schnelle und professionelle medizinische Versorgung über Leben und Tod. "Diese stellen Dr. Robert Bauer und sein Team im regionalen Traumazentrum Amberg sicher", teilt das Klinikum in einer Presse-Info mit und verweist auf den aktuellen Jahresbericht des Trauma-Registers der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Demnach haben Polytrauma-Patienten (Menschen mit mehrfachen und schweren Verletzungen), die in St. Marien versorgt werden, "sehr gute Überlebenschancen".

"Das gilt auch für Unfallverletzte, die aufgrund ihrer Verletzungsschwere statistisch gesehen nicht überlebt hätten", wird der Leiter des Traumazentrums, Dr. Robert Bauer, zitiert. Die geringe Sterblichkeitsrate führt der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie auf das reibungslose Zusammenspiel zurück: "Es gibt in unserem regionalen Traumazentrum standardisierte Abläufe, die für ein routiniertes Zusammenspiel aller Mitarbeiter sorgen." Beispielsweise gebe es klar definierte Checklisten und feste Ansprechpartner in jeder Fachklinik, die bei Notfällen rund um die Uhr erreichbar sind. "So vermeiden wir unnötigen Stress bei Patienten und Mitarbeitern und sparen wertvolle Zeit", erklärt Dr. Bauer.Als Positivbeispiel nannte der Mediziner die Zeitspanne vom Eintreffen eines Schwerverletzten in der Notaufnahme bis zum Ganzkörper-CT: Hier war das Klinikum im Durchschnitt mit 16 Minuten um sieben Minuten schneller als die Referenzkliniken. "Dank der neuen Hubschrauberlandefläche erwarten wir nochmals eine deutliche Verkürzung der Rettungskette, da zeitraubende Zwischentransporte entfallen."Als Teil des Hubschrauberstandorts Amberg/Weiden (Christoph 80) sei das Traumazentrum Anlaufstelle für Unfallpatienten mit allen Schweregraden von Verletzungen. Im Jahr 2015, auf dem der aktuelle Jahresbericht beruht, behandelte St. Marien 93 Schwerverletzte, von denen drei statistisch gesehen keine Überlebenschancen hatten, aber dennoch gerettet werden konnten, heißt es.In allen Traumazentren Deutschlands habe es 2015 insgesamt nur 210 derartige Patienten gegeben, die eigentlich tödliche Verletzungen überlebt haben. Auch dies zeige die hohe Versorgungsqualität in Amberg.