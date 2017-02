Es duftet nach frischem Brot, nach Brezen und Semmeln. Ein Duft, der Bäcker tagtäglich begleitet. Vormittags gegen 9 Uhr herrscht reges Treiben in der Bäckerei von Innungs-Obermeister Alfred Schuller in Raigering bei Amberg. Während Arbeiter sich im Minutentakt ihre Brotzeit kaufen, ist der "Fred" schon seit fast sieben Stunden auf den Beinen.

Aufstehen schreckt ab

Weltweit gesucht

Jeder macht alles

Schuller kann sich glücklich schätzen, dass er Lehrlinge hat und diese ausbilden kann. Er verhehlt nicht: "Seit zehn Jahren geht es rapide bergab. Es werden immer weniger, die das Bäckerhandwerk erlernen wollen." Schuller hat Glück, wie er selbst sagt: "Seit 1997 habe ich immer einen Lehrling gehabt. Es sind also immer drei Lehrlinge da."Gründe für den Rückgang und das mangelnde Interesse an einer Ausbildung zum Bäcker gebe es viele, sagt Schuller. "Es gibt weniger Kinder, ein stetig wachsendes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. Und natürlich schreckt das frühe Aufstehen ab." Der 54-Jährige habe sich daran gewöhnt. Er selbst beginnt - je nachdem wie viel Personal da ist und welcher Wochentag ist - zwischen 2.15 und 3 Uhr.Wann Lehrlinge anfangen müssen, hängt von deren Alter ab. 16-Jährige beginnen um 4 Uhr, 17-Jährige ab 3 Uhr. Dafür ist mittags Feierabend.Früh morgens seien zudem auch die Eltern als Unterstützer gefragt - je nach Wetter und Entfernung zur Ausbildungsstätte sind Azubis darauf angewiesen, dass die Eltern sie zum Ausbildungsbetrieb bringen. In ländlichen Regionen fahren zwischen 3 und 5 Uhr kaum Busse.2013 haben sich 2937 Auszubildende für eine Lehre zum Bäcker entschieden. Jahr für Jahr werden es weniger. Dabei gibt es durchaus gute Gründe für den Job. "Bäcker, gerade auch Bäckermeister, werden aufgrund ihrer umfangreichen Ausbildung weltweit gesucht", sagt Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. "Wir haben in Deutschland die größte Brotvielfalt überhaupt und im internationalen Vergleich die beste Qualität." So verwundert es nicht, dass es das Brot in das bundesweite Verzeichnis schützenswerter Kulturgüter geschafft hat.Der Rückgang bei der Zahl der Auszubildenden im Bäckerhandwerk mache sich auch an den Berufsschulen bemerkbar, sagt Schuller. "In Amberg besuchen aktuell 16 Schüler die Klasse des ersten Lehrjahres, in der Klasse des zweiten Jahres sitzen 14, in der dritten gerade einmal elf Schüler. Das mag auf den ersten Blick solide klingen. Man muss dabei aber auch bedenken, dass in Amberg Bäcker-Lehrlinge aus der Stadt, dem Landkreis Amberg-Sulzbach sowie aus den kompletten Landkreisen Schwandorf und Neumarkt unterrichtet werden."Natürlich hat sich die Arbeitsweise in der Bäckerei in den letzten Jahren verändert. "Es ist nicht mehr so schwer wie früher. Da hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan." Viele Dinge sind für einen modernen Bäcker heute einfacher als zu früheren Zeiten. Damals konnte die Arbeit leicht zum Knochenjob werden - allein durch das Schleppen der Mehlsäcke. Vorteile der Bäcker? "Man hat mit Lebensmitteln zu tun, lernt Lebensmittel zu schätzen, man ist immer im Warmen und man kann natürlich immer nebenbei essen."Von Vorteil in einem kleineren Betrieb sei die Vielfalt an Möglichkeiten. "Bei uns zum Beispiel macht jeder alles. Anders ginge das gar nicht. Und das merkt man auch in der Abschlussprüfung." Wobei Bäckerlehrlinge nicht gleich an den Ofen dürfen - das komme erst später. Im ersten Lehrjahr lerne man den Umgang mit dem fertigen Teig: zum Beispiel Spitzel und Brezen zu formen.Das gehört aktuell auch zu den Aufgaben von Benny Blösel. Der 15-Jährige hat ein Praktikum absolviert und sich - genau wie sein älterer Bruder - für eine Bäckerlehre entschieden. "Das Aufstehen geht schon", grinst er. "Aber wenn ich frei habe, dann schlaf' ich bis Mittag."