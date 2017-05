Wäre da nicht ein millionenschwerer Wermutstropfen, dann würde bei der Luitpoldhütte (LH) eitel Sonnenschein herrschen. 16 Monate nach dem überstandenen Konkurs gibt es volle Auftragsbücher und die neuen Eigentümer von der luxemburgischen Ogepar-Gruppe investieren kräftig - bisher schon mehr, als zuvor angekündigt.

Eine Rückerstattung

Anfrage bei Zypries

Neue Lkw-Waage

Olivier Babilon jammert nicht und er heult auch keine Krokodilstränen. Andererseits, 1,4 Millionen haben oder nicht haben, das sind zwei Paar Schuhe für den Geschäftsführer der LH GmbH. Warum das so ist, liegt in dem Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG) begründet. Darin enthalten ist eine Regelung zur Begrenzung der EEG-Umlage) für Unternehmen, deren Produktion einen hohen Einsatz an elektrischer Energie hat.In den Genuss dieser Regelung kam einst auch die Luitpoldhütte AG - bis zu ihrem Aus. Es handelt sich dabei um Rückerstattungen auf bereits monatlich bezahlte Stromrechnung. Deren Höhe errechnet sich unter anderem aus dem Verbrauch der zurückliegenden drei Jahre, bezogen auf die Bruttowertschöpfung eines Unternehmens in diesem Zeitraum. Zuständig für die Gewährung - in diesem Fall für die Ablehnung - ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dieses hatte die Anträge für 2016 und 2017 unter Hinweis auf die nicht erfüllten Voraussetzungen abgelehntFür die Luitpoldhütte GmbH wären dies 2016 1,4 Millionen Euro gewesen; für 2017 käme wohl eine ähnliche Größenordnung in Betracht. Geld, das eins zu eins in Investitionen geflossen wäre, wie Olivier Babilon gegenüber unserer Zeitung glaubhaft versicherte: "Damit das klar ist, wir sind hier nicht für kurzfristige Dauer angetreten. Wir wollen die LH langfristig entwickeln."Umso weniger kann er verstehen, dass das Traditionsunternehmen an der Sulzbacher Straße das Geld nun nicht bekommen soll. "Alle anderen Vertragspunkte sind beim Eigentümerwechsel mit dem Betriebsübergang von der AG zur GmbH anerkannt worden. Nur dieser eine nicht. Und das verstehe ich nicht." Dabei habe sich weder an den Produktionsprozessen und Erzeugnissen noch an den Maschinen etwas geändert.Dass die ganze Sache durchaus grenzwertig sein könnte, räumte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) auf eine Anfrage ihres Parteifreunds und Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl durchaus ein, als sie diesem am 10. April antwortete: "Wir nehmen die Schilderung des Falles zum Anlass, die bestehende Verwaltungspraxis gemeinsam mit dem BAFA zu überprüfen. Diese Prüfung dauert aufgrund der komplexen Rechtslage noch an. Ein Ergebnis kann ich Ihnen leider noch nicht mitteilen."Unterdessen glühen hinter den Kulissen politische und gewerkschaftliche Drähte, um schlussendlich doch an die Mittel zu gelangen. Babilon bestätigte diese Bemühungen auf breiter Linie. "Da gibt es viele Gespräche bis hinauf zur höchsten deutschen Ebene."Parallel dazu laufen vor Ort längst Investitionen, um die LH am Markt noch besser zu positionieren - etwa für eine neue Lkw-Waage, um das Gewicht der eingehenden Fracht durch das Unternehmen selbst zu ermitteln, für neue und höherere Formkästen sowie für Lagerkapazitäten für brennbare Produkte. 2016 flossen dafür bereits 5,6 Millionen Euro, nannte Babilon Zahlen.Aktuell sind auf dem Betriebsgelände schon die Umrisse und Fundamente einer künftig 60 mal 20 Meter messenden Produktionshalle auszumachen. Dort werden noch heuer zwei bereits gekaufte, je 36 Tonnen schwere Elektroöfen ans Netz gehen. "Damit werden wir einen deutlich höheren Ausstoß haben und können so die Wünsche unserer Kunden erfüllen." Das ist dringend erforderlich, denn zu den 2016 verkauften 36 000 Tonnen Gusseisen kommen 8700 von neu akquirierten Abnehmern hinzu. Tendenz steigend. Bisherige Stammkunden seien geblieben, hätten aber auch Ware für neue Produkte geordert. (Im Blickpunkt)