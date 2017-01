Bei etlichen Kunden ist der Ärger um manipulierte Dieselmotoren von VW noch nicht verraucht. Doch der Großteil geht zumindest beim Händler vor Ort vernünftig mit dem Thema um. Das sagt Thomas Fischer, Chef des gleichnamigen VW- und Audi-Autohauses. Und auch er selbst bleibt gelassen, wenngleich seine Werkstatt schon rund 2000 Umrüstungen bewältigt hat.

Verständnis für Ärger

"Eine Form des Ausbadens"

Diese Zahl klingt gewaltig. Doch es steckt in den meisten Fällen weniger Arbeitsaufwand dahinter, als man denkt. Wie Fischer informierte, muss bei den betroffenen 2,0-Liter-Dieselmotoren nur ein Software-Update erfolgen, um den Schadstoffausstoß zu regulieren. Das geht ohne mechanischen Eingriff nur per Laptop, das mit dem Fahrzeugcomputer bzw. der Motorsteuerung verbunden wird. Thomas Fischer nennt dafür einen Arbeitsaufwand von etwa einer halben Stunde und er betont, dass viele Kunden diese Änderung im Zuge ihres nächsten, ohnehin geplanten Werkstattaufenthalts machen lassen.Die Rückrufaktionen des Herstellers liefen zwar in bestimmten Wellen, sähen dafür jedoch großzügige Zeiträume vor. So wird es laut Fischer möglich, dass entsprechende Autobesitzer nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Werkstatt gebeten werden, sondern diesen Besuch selbst terminieren, eben beispielsweise mit anderen Arbeiten wie Kundendienst oder Reifenwechsel kombinieren können.Bei den 1,6-Liter-Motoren muss nach Aussagen des Geschäftsführers neben dem Update zusätzlich ein Bauteil, ein sogenannter Strömungsgleichrichter, angebracht werden. Aufwand dafür: rund eine Stunde. Diese Autos sind zahlenmäßig aber nicht so häufig vertreten (weniger gekauft worden als die Zwei-Liter-Diesel), weshalb sich das Arbeitspensum nach Fischers Auskunft auch hier in Grenzen hält.Der Chef stapelt beim Thema "Abgas-Skandal" aber nicht tief. Er räumt durchaus ein, dass er, seine Verkaufs- und Servicemitarbeiter mit Kunden "teils kritisch diskutieren mussten und bei manchem gewisses Unverständnis herrschte" über das, was sich VW da an Mogelei mit manipulierter Fahrzeugsoftware geleistet hat. "Wir haben versucht, dafür Verständnis zu zeigen", sagte Fischer und verhehlte nicht, dass auch er als Autohausbesitzer sich des Öfteren im Namen des Herstellers entschuldigt hat - "wohlwissend, dass das eigentlich nicht mein Thema ist". Im Großen und Ganzen jedoch hätten die meisten Kunden die Sache "vernünftig aufgenommen" und waren vor allem in der Lage, zu unterscheiden: "Gott sei Dank können unsere Kunden gut differenzieren, was in den Verantwortungsbereich des Herstellers fällt und was in unseren." "Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen", strich Fischer noch deutlicher heraus, "wir sind nur das Organ, das die Änderung ausführen muss."Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage zu, dass das für die Firmen vor Ort "eine Form des Ausbadens" ist. Aber die Händler hätten ebenso die Gelegenheit, die Hintergründe - auch die technischen - noch einmal zu erklären. Eine Möglichkeit, das an sich Negative ins Positive zu wenden - zum Beispiel auch im Wettbewerb mit anderen VAG-Autohäusern. "Wir sind dafür gerüstet, reagieren flexibel und schnell", beschreibt der Mitinhaber die Marschrichtung der von seinem Vater Franz gegründeten Firma mit über 400 Beschäftigten an mehreren Standorten.Und noch eines hebt Thomas Fischer hervor: Die Updates von VW liefen "völlig problemlos", seien letztlich "unkompliziert und sehr zielgerichtet" umgesetzt worden. "Auch das kann man mal erwähnen", brach der Amberger und Neumarkter Unternehmer eine Lanze für seinen gebeutelten Konzern.