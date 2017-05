Raigering. Daniel Müller ist das, was man einen waschechten Racheringer nennt. Der CSU-Stadtrat und Vorsitzende des Raigeringer Ortsverbandes war sich beim Ortstermin sicher: "So lange ich denken kann, befand sich im Stirl-Haus ein Friseursalon." Doch das hat sich geändert. In dem Gebäude an der Hallstätter Straße betreibt nun Michael Donhauser, der Mann von SPD-Stadträtin Simone Böhm-Donhauser, seine Fahrrad-Küche, die zuvor in einer leeren Wohnung untergebracht war.

Donhauser erklärte zunächst seinen Gästen die ungewöhnlichen Firmengeschichte, die im Jahr 2010 tatsächlich mit einem Fahrrad begonnen hat. Auf der Suche nach einem geeigneten Stellplatz half ihm Klaus Herdegen, Chef der Firma Lüdecke. Bereits eineinhalb Jahre später sei der Zuspruch so groß gewesen, dass dieser Ort aufgegeben wurde und ein reines Liefergeschäft entstand. Donhauser sattelte um, und begann mit der Mittagsverpflegung für Kindergärten und Schulen. Später sei noch das klassische Catering hinzugekommen. Damit seien die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht gewesen.Die Essensbestellungen wurden immer mehr und der Ein-Mann-Betrieb brauchte Mitarbeiter. So kamen die Donhausers auch auf die Idee, die frei werdende Immobilie in der Hallstätter Straße 5 zu kaufen. Mittlerweile beschäftigt Michael Donhauser eigenen Aussagen zufolge sechs Mitarbeiter und liefert täglich etwa 300 Essen aus. Seine langjährige Erfahrung als Koch auf Wanderschaft komme ihm dabei zugute.Nach einem Rundgang gab es für die Stadträte Hirschgulasch. Als Dankeschön überreichte Daniel Müller zwei große Kochlöffel aus Holz und einen CSU-Wein. Müllers Fazit: "Die "Raigeringer Fahrradküche ist eine echte Erfolgsgeschichte, was tatsächlich mit einer Fahrradküche begann, ist echt bemerkenswert." Nebenbei bot er sich an, die Rolle des Vorkosters neuer Gerichte zu übernehmen.