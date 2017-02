Kümmersbruck . "Energieeffizientes Bauen ist die Paradedisziplin der Zimmerer", bekräftigte Bezirksvorsitzender Thomas Deß (Freystadt) bei der Bezirksversammlung der Innung im Schloss Theuern. Die rund 70 Betriebe des Zimmerer-Handwerks in der Oberpfalz blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Laut Deß rechnen die Zimmerer- und Holzbaubetriebe auch in diesem Jahr mit einem zufriedenstellenden Geschäftsverlauf. Um den Nachwuchs sei es ebenfalls gut bestellt. Die Teilnahme vom Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Roland Strehl wertete Deß als positives Zeichen dafür, dass sich die lokale Politik für die Anliegen des Handwerks interessiert.

Für weniger Abriss

Die Oberpfälzer Betriebe profitieren nach den Worten von Deß vom Holzbau-Boom. Keine Sorgen müsse man sich um den Nachwuchs machen. Innungs-Präsident Peter Aicher erläuterte, dass das bayerische Zimmererhandwerk in den letzten Jahren ein Lehrlings-Plus von 5,6 Prozent verzeichnet habe, weil der Baustoff Holz wieder attraktiv werde. Zur guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Branche trug nach Worten Aichers auch der steigende Trend zum Holzhaus bei. Machte der Anteil 1985 noch fünf Prozent aus, so lag er im Vorjahr schon bei 27 Prozent.Bauen mit Holz gewinnt nach Angaben der Innung sowohl beim Wohnungsbau als auch beim Nicht-Wohnungsbau zunehmend an Bedeutung. Holz sorge nicht nur für sehr kurze Bauzeiten, sondern weise aus Sicht des Klimaschutzes als Baustoff einen Sonderstatus auf. Holz binde große Mengen CO2 für Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Deshalb versteht sich das Bayerische Zimmererhandwerk auch als "Klimaschutz-Handwerk", und arbeite aktiv in der Bayerischen Klima-Allianz mit, heißt es in einer Pressemitteilung der Innung.Präsident Peter Aicher forderte bei der Tagung im Schloss Theuern ein Umdenken beim Rohstoffverbrauch und das Einleiten einer Ressourcenwende, nämlich eine Kreislaufwirtschaft mit wenig Müll, stattdessen mit viel Wiederverwertung und Recycling. Aicher plädierte für vermehrte Nutzung nachwachsender Rohstoffe und sprach sich im Bauwesen für weniger Abriss und einen größeren Einsatz von Holz aus."Dies ist vor allem angesichts des immensen Bauschutts, der jedes Jahr anfällt und über die Hälfte des Müllaufkommens ausmacht, von großer Bedeutung", betonte Aicher.