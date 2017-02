Wer an Angola denkt, denkt an Afrika, Hitze und Sonne. Und wer an Sonne denkt, denkt an Energie. Jetzt war der angolanische Generalkonsul in Amberg, um sich bei einem Start-up-Unternehmen über innovative Versorgung zu informieren.

Amberg. Das gibt es auch nicht alle Tage: hochrangiger diplomatischer Besuch aus Angola in Amberg. Generalkonsul Manuel Adão Domingosund und seine engsten Vertrauten verschafften sich einen persönlichen Einblick in das neuartige Konzept der Probatec AG, die am Liebengrabenweg ansässig ist. Das Ziel laut einer Presse-Info: "Die beste und nachhaltige Energieversorgung Afrikas." Das Innovative an der Amberger Idee: "Bei der intelligenten Lösung wird aus jeglicher industrieller, öffentlicher und/oder privaten Verlustwärme elektrische Energie erzeugt", ist in einer Pressemitteilung zu lesen.Der Vorteil: Die Energie stehe völlig betriebskostenfrei zur Verfügung. Im Auftrag werden nun die ersten Prototypen in Amberg bei der Firma Probatec AG gefertigt. Dort werde auch in Kürze die erste Pilotanlage ihren praktischen Einsatz finden. Ziel der Anlage sei es, Strom zu produzieren - und zwar aus bereits schon einmal bezahlter Verlustenergie. Damit werde zum einen der Energiebedarf drastisch gesenkt und zum anderen die Umwelt entlastet. Eine weitere Intention sei es, dass die kompakten Anlagen in ruralen Gegenden einsetzbar sind - vor allem in den Entwicklungsländern. Genau dies sei der Grund für den Besuch aus Angola gewesen. Generalkonsul Manuel Adão Domingos besichtigte und prüfte mit seinem persönlichen Experten-Team zwei Anlagen in Kümmersbruck und Amberg. Beim anschließenden Meeting im Drahthammer Schlößl wurden laut der Presse-Info Nägel mit Köpfen gemacht. Domingos habe den ersten Prototypen, der exakt auf eine Familieneinheit in Angola zugeschnitten werden soll, in Auftrag gegeben. Darüber hinaus seien auch weitere praktische Einsatzmöglichkeiten erörtert worden. Laut Probatec sind noch heuer mindestens zehn weitere Einheiten für Angola geplant.