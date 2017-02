Am Stadtrand in Raigering haben die Bauarbeiten für den neuen Supermarkt begonnen. Wie berichtet, investiert die Discounter-Kette Norma an der Immenstetter Straße rund 2,8 Millionen Euro. Zu den rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche im erdgeschossigen Bau (58 mal 24 Meter groß) kommen im Eingangsbereich auch eine Theke vom Raigeringer Metzger Schuch und die Konnersreuther Bäckerei Kutzer samt Café.

Bevor jedoch die Errichtung des Gebäudes und der etwa 70 Parkplätze davor startet, muss aber noch Baugrund stabilisiert werden. Der Untergrund im Tal des Krumbachs hatte sich als relativ weich herausgestellt. Der langgezogene Bau direkt an der AM 30 soll übrigens auch als Lärmschutz für das dahinterliegende neue Wohngebiet dienen. Hier entstehen 15 Einfamilienhäuser. Bild: Hartl