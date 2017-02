Amberg/Wiesau. Nach dem jüngsten Urteil des Bundesgerichtshofes dürfen Bausparkassen Altverträge kündigen. Mehr als 300 000 Bausparverträge bundesweit sind betroffen. Finanzberater in der Region finden das Urteil gerecht, Verbraucherschützer sind "bitter enttäuscht".

Nach BGH-Urteil: Bausparer können trotzdem Widerspruch einlegen Bausparkassen dürfen Altkunden kündigen. Einen Bausparvertrag über mehr als zehn Jahre als reine Sparanlage laufen zu lassen, widerspreche dem Sinn und Zweck des Bausparens, befand der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag. Zahlreiche Kunden hatten angesichts der Niedrigzinsphase Bausparverträge bespart, obwohl sie die Zuteilungsreife erreicht hatten. Zuteilungsreif ist ein Vertrag, wenn der Kunde eine Mindestsparsumme erreicht und Anspruch auf ein Bauspardarlehen hat. Von der Kündigung betroffene Bausparer können trotzdem widersprechen, erklärt Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen. Wessen Vertrag zwar zuteilungsreif ist - also die Ansparphase beendet ist -, aber seitdem noch nicht volle zehn Jahre weiter bespart wurde, sollte eine Kündigung nicht einfach hinnehmen, erklärt Schwarz. Denn der BGH beziehe sich in seinem Urteil nur auf Verträge, die länger als zehn Jahre nach Zuteilungsreife laufen. "Hier kann es sich lohnen, Widerspruch gegen die Kündigung einzulegen." (dpa)

Die Bausparkassen haben sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und müssen heute dazu stehen. Susanne Götz, Verbraucherzentrale Bayern

Für Werner Hösl , Experte für Baufinanzierungen beim LBS-Beratungscenter Amberg, besteht nach dem Urteil "endlich Rechtssicherheit". "Die Niedrigzins-Situation haben nicht die Bausparkassen verursacht, sondern andere." Die Bausparkassen seien dagegen immer konservativ gewesen. Laut Dominik Müller , stellvertretender Pressesprecher der LBS Bayern, beträfen die Kündigungen einen "kleinen einstelligen Prozentsatz" der 1,6 Millionen LBS-Kunden in Deutschland mit Bausparvertrag. Die meisten Anleger hätten ihr Guthaben schon früher abgerufen oder das Darlehen in Anspruch genommen.Das Aus für den Bausparer bedeutet das Urteil aber noch lange nicht. "Der wichtigste Punkt für die Anleger ist Sicherheit. Und die kann ein Bausparer bieten", sagt Hösl.Norbert Rebhan aus Wiesau, Berater bei der Schwäbisch-Hall, gibt zu bedenken, eine Gerichtsentscheidung zulasten der Bausparkassen wäre existenzbedrohend gewesen: "Da wären früher oder später die Lichter ausgegangen." Natürlich habe er seinen Kunden in der Vergangenheit auch geraten, ihren Bausparer aufgrund der guten Zinsen nicht aufzulösen, so Rebhan. Auch sei nachvollziehbar, dass sie das Bauspardarlehen nicht nutzten, da sie am Geldmarkt viel günstigere Kredite bekommen konnten. Doch die Bausparkassen hätten keine Möglichkeit gehabt, sich am Markt zu refinanzieren. Von den 3500 bis 4000 Kunden, die Rebhan im Stiftland betreut, treffe die BGH-Entscheidung etwa zwei Prozent, schätzt er. Nur ganz wenige hätten kein Verständnis für die Kündigungen.Susanne Götz vom Finanzreferat der Verbraucherzentrale Bayern sieht das ganz anders. "Bitter enttäuscht" sei der Verein von dem BGH-Urteil. "Verträge, die abgeschlossen sind, müssen eingehalten werden", stellt sie fest. Auch wenn sich Rahmenbedingungen - in diesem Fall die Zinspolitik - änderten. Zwar stimmt sie zu, dass weder die Bausparer noch die Bausparkassen Schuld an der Misere seien.Aber: Dass die Bausparer so hohe Zinsen versprochen haben, sei eine "gewagte unternehmerische Entscheidung" gewesen. Die Schuld dafür dürfte nicht der Vertragspartner, also der Bausparer, tragen. "Die Bausparkassen haben sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und müssen heute dazu stehen." Neuverträge und Tarifwechsel der Bausparkassen sollten Kunden kritisch hinterfragen, rät die Verbraucherschützerin.