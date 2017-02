Von Kaffee bis Kleidung, von Banane bis Blume: Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden setzt auf Nachhaltigkeit. Jetzt ist die OTH als erste ihrer Art in Bayern mit dem Prädikat Fairtrade University ausgezeichnet worden.

Ein Beschluss, eine Steuerungsgruppe, Fairtrade-Produkte und regelmäßige Veranstaltungen in Sachen Nachhaltigkeit: Diese Kriterien hat die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden erfüllt, um sich ab sofort Fairtrade University nennen zu dürfen.Vorreiter in Bayern ist die Universität Bayreuth. Die OTH ist jedoch die erste Hochschule für angewandte Wissenschaften und Technik, die sich dem umfangreichen Bewerbungsablauf erfolgreich gestellt hat - und somit unter den Top Ten der Universitäten in Deutschland.Präsidentin Prof. Dr. Andrea Klug bezeichnete diese Auszeichnung als ein wichtiges Ereignis. Es gehöre zu den strategischen Zielen, die eine Hochschule zu verfolgen habe. Im Vordergrund stehe auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Amberg, der bereits im Juni 2015 das Siegel Fairtrade City überreicht worden ist.Eines der zu erfüllenden Kriterien sind regelmäßige Veranstaltungen, die über die Notwendigkeit von Fairtrade-Produkten informieren. Daher plant die OTH Amberg-Weiden unter anderem eine Reihe mit dem Cineplex-Kino als Kooperationspartner. Zudem wird die Öffentlichkeit bald am Weidener Standort Dialogveranstaltungen besuchen können. Die Fairtrade-Auszeichnung ermöglicht Studenten nun auch seit Beginn des Wintersemesters, ein neues Zertifikat zu erhalten. Dieses Ethik- und Nachhaltigkeits-Management soll unter der Leitung von Professor Dr. Bernhard Bleyer alle Studiengänge einbinden und soll dabei helfen, weltweit verstärkt aktiv gegen ausbeuterische Arbeit vorzugehen. Zum Beispiel wird Technik für Arbeiter in Ghana entwickelt.In Zukunft soll an der OTH Amberg-Weiden neben Kaffee auch Fairtrade-Kleidung angeboten werden. "Außerdem wollen wir uns mit der internen Bürobeschaffenheit auseinandersetzen", sagte Dr. Bernhard Bleyer. Da sich die Stadt Weiden mittlerweile auch um dieses Siegel bemüht, erhofft sich der Professor "eine übergreifende "Kommunikation im Dreieck" - Hochschule, Stadt Amberg und Stadt Weiden.Manfred Holz, Ehrenbotschafter und Gründungsmitglied von Trans-Fair Deutschland, setzt eigenen Aussagen zufolge auf das Engagement der Amberger und Weidener und erinnerte bei dem Treffen am Montagmittag an die Vorbildfunktion, der Zerstörung des Planeten entgegenwirken zu müssen. Es sei besonders wichtig, jungen Menschen den Umgang mit Fairtrade-Produkten näherzubringen, um so ein Bewusstsein für faire Arbeit, saisonale und regionale Produkte sowie weltweite Nachhaltigkeit entwickeln zu können. Man dürfe sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen.Holz, der ehrenamtlich für Trans-Fair tätig ist, erinnerte daran, dass diese Auszeichnung für zwei Jahre gültig ist. Danach müsse die Hochschule wieder beweisen, dass sie der Verantwortung gewachsen ist.