Die Teilnehmer des Planspiels Börse 2016 der Sparkasse Amberg-Sulzbach haben heuer wieder gebannt auf das Ranking nach der Schlussabrechnung geschaut. In den zehn spannenden Wochen des Wettbewerbs konnten die Schüler ihr Wissen und Anlegergeschick unter Beweis stellen. Insgesamt spekulierten im Geschäftsgebiet der Sparkasse 200 Jugendliche aus elf Schulen. Deutschlandweit waren 24 416 Teams am Start, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.

Ein Doppelerfolg

Die Top-Teams wurden jetzt mit einer Siegerparty in der "Beanery" gefeiert. Der erste und zweite Platz in der Gesamtwertung ging an die Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg. Manuel Strobel und Raffael Brei alias "69erz" konnten 5840 Euro Zuwachs verzeichnen und liegen damit auf dem sensationellen Platz 283 der Gesamtwertung. "Lukas und Lukas" (Lukas Schlosser und Lukas Pürner) erwirtschafteten 3914 Euro. Darüber freuten sich mit den Schülern Schulleiter Wolfgang Pfeifer, Betreuungslehrer Thomas Ehrenfels und Sparkassenbetreuerin Sabrina Birke.Dicht hinter den Sulzbach-Rosenbergern: die Newcomer "Matze" von der Mittelschule Kümmersbruck mit Marco Anders, Jennifer Fischer, Irek Jeziorski, Nick Lewtschenko, Diana Merker, Eva Poplewski, Matthias Riepl und Antonio Vidos. Mit Rang drei sicherten sie sich gleichzeitig beim Nachhaltigkeits-Wettbewerb Platz eins. Konrektor Peter Rösch, Betreuungslehrerin Claudia Neidl und Sparkassenbetreuerin Katrin Lang gratulierten.An die Gewinner gingen Geldpreise in Höhe von 175 Euro (1. Platz), 150 Euro (2. Platz), 100 Euro (3. Platz)und 50 Euro (1. Platz Nachhaltigkeitspreis).Der simulierte Wertpapierhandel mit einem virtuellen Startkapital von 50 000 Euro vertieft wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen: Wie reagieren die Finanzmärkte auf politische Entscheidungen? Welche psychologischen Faktoren beeinflussen die Anleger? "Die Sieger sind diesen Fragen erfolgreich auf den Grund gegangen", betonte Kathrin Schmidt von der Marketingabteilung. Wertpapierspezialistin Stefanie Seger analysierte die einzelnen Depots und ging auf die aktuelle Marktlage ein.