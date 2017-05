Drei Vollzeit- und eine Teilzeitklasse der privaten Technikerschule für Maschinenbau- und Elektrotechnik der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) in Amberg besuchten die Schäffler AG in Herzogenaurach. Der Zulieferer der Automobilbranche feierte 2016 sein 70-jähriges Bestehen und beschäftigt derzeit knapp 85 000 Mitarbeiter weltweit.

In den Produktionshallen wurden den angehenden Technikern laut einer Pressemitteilung die verschiedenen Fertigungsschritte erläutert - beispielsweise anhand einer Fertigungsstraße vom Stanzen der Einzelteile über das Tiefziehen bis letztendlich zur Verpackung. Die Schüler konnten ihr meist theoretisches Wissen nun in der Praxis sehen.Die Führung endete im Konferenz-Trakt mit der Ausstellung "Mobilität von morgen". Die Gäste inspizierten ein Auto, das an der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft teilnimmt. Zu sehen waren auch ein Elektrorennauto der Formel E und weitere Fahrzeuge der Elektromobilität mit Antrieben aus dem Hause Schäffler.