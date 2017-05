Professor Stefan Beer war sich bei seinem Vortrag an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen sicher: Die Energiewende ist nicht nur notwendig, sondern auch machbar. Die Tatsache, dass der Nachhaltigkeit an der Schule ein derart hoher Stellenwert eingeräumt werde, sei eine gute Voraussetzung für seinen Auftritt.

Schon in seiner Dissertation hatte Beer sich mit alternativer Energiegewinnung befasst. Später arbeitete er an der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrttechnik an der Energiegewinnung aus Wasserstoff, war für die Bayernwerk AG tätig und lehrt seit 1996 an der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden.In seinem etwa 90-minütigen Vortrag im Gerhardinger-Saal legte Beer laut einer Pressemitteilung zunächst in einer Analyse der momentanen Lage dar, wie es um die Energiegewinnung in Deutschland steht. Ein unumgängliches Argument für die Wende hin zu erneuerbaren Energien sei vor allem die Erschöpfung der natürlichen Vorkommen von fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl und Erdgas); ab etwa 2050 würde es bei gleichbleibendem Verbrauch nichts mehr davon geben. Deshalb sei es sinnvoll und richtig, sich nicht erst dann, sondern jetzt mit dem Umbau der gesamten Energie-Erzeugung zu beschäftigen, wie es Deutschland seit einigen Jahren bereits tut.Beer definierte auch die Ziele für die künftige Energieversorgung und Wege, wie die deutsche Stromlandschaft dahin gelangen sollte. Ein beträchtliches Spektrum an ineinandergreifenden Aspekten legte der Experte an dieser Stelle dar, immer durch übersichtliche Tabellen und Illustrationen belegt und verständlich formuliert. Vor allem den Bau von Stromtrassen vom Norden in den Süden hob Beer als dringend erforderlich hervor; aber er stellte auch dar, dass ein weiterer Ausbau der Windkraft sinnvoll sei - hierfür sei großes Potenzial in Bayern vorhanden. Auch die Politik habe eine wichtige Rolle zu spielen, verdeutlichte der Hochschullehrer. So seien einerseits klare Vorgaben in einem Energiekonzept erforderlich sowie ein Fahrplan für die Übergangsphase. Und andererseits müsse den Bürgern transparent und sachlich erklärt werden, wie die Entwicklung verlaufen werde, auch wenn die ganze Materie durchaus komplex sei, wie er eingestand.In seinem Fazit stellte Professor Beer fest: Die Energiewende sei technologisch und wirtschaftlich machbar, und sie sei auch notwendig. Sie beschleunige die Entwicklung neuer Technologien zur Marktreife, so dass deutsche Firmen einen Vorsprung auf dem Weltmarkt nutzen könnten, wenn sie entschlossen handeln.Abschließend betonte er die Aufgabe der Schulen: Sie könnten und sollten durch Bildung gegen die Technologiefeindlichkeit angehen.