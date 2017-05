Wie reagieren die Siemens-Mitarbeiter auf die Pläne für die Stellenstreichungen? Am Freitag gab der Betriebsrat die Devise aus: "Ab sofort lehnen wir Mehrarbeit kategorisch ab."

Stellungnahme des Oberbürgermeisters Ein "herber Rückschlag für die Stadt Amberg und die gesamte Region" ist für Oberbürgermeister Michael Cerny die Nachricht vom Stellenabbau der Siemens AG am Standort Amberg. "Zu allererst gilt es jetzt zwei wichtige Aufgaben in Angriff zu nehmen und zu bewältigen: Zum einen, eine neue Zukunftsperspektive für den Standort zu entwickeln, und zum Zweiten, eine möglichst gute Lösung für die betroffenen Mitarbeiter zu finden", erklärte der Rathauschef am Freitag in einer offiziellen Stellungsnahme.



Seinen Informationen zufolge handele es sich bei den betroffenen Mitarbeitern teilweise um Zeitarbeiter, die aufgrund der guten Auftragslage und Auslastung zusätzlich eingestellt worden waren und nun wieder ihren Job verlieren. Zum anderen sei vorgesehen, den Logistikbereich auszugliedern. "Wir müssen uns deshalb dafür stark machen, dass diese Arbeitsplätze in Amberg oder zumindest in der Region bleiben", verdeutlicht Cerny.



Wie die gesamte Stadt Amberg sei er von der Nachricht vom Stellenabbau überrascht und schockiert worden, zumal der Standort Amberg der Firma Siemens als Vorzeigewerk im Bereich Industrie 4.0 gelte. In seinem Einsatz für die Beschäftigten und im Ringen um Arbeitsplätze sei er nicht allein. "Auch Staatssekretär Albert Füracker und unser Landtagsabgeordneter Harald Schwartz haben uns bereits ihre Unterstützung zugesagt", berichtet Cerny. (upl)

Die 5000 Beschäftigten der Siemens AG in Amberg haben ordentlich rangeklotzt, um den Erfolg des Unternehmens zu sichern. Überstunden seien an der Tagesordnung gewesen, erklärte Betriebsratschef Volker Jung am Freitag auf Nachfrage. Doch jetzt ist Schluss damit. "Wir haben einen Großteil der Mehrarbeit abgelehnt", sagte Jung.Unter der Voraussetzung, dass auf 400 Stellen verzichtet werden soll, sei nicht nachvollziehbar, warum jetzt außerhalb der tariflich vorgesehen Arbeitszeit noch eine Schippe draufgelegt werden soll. Der Betriebsrat habe am Freitag für alle Abteilungen in Verwaltung, Entwicklung und Produktion die Marschrichtung vorgegeben, Überstunden abzulehnen. Damit habe das Gremium auch den Rückmeldungen aus der Belegschaft entsprochen. "Die Leute haben uns gesagt, dass sie nicht mehr bereit sind, mehr zu arbeiten."Der Freitag war geprägt von weiteren Krisengesprächen. Um 8 Uhr gab es ein Treffen zwischen Betriebsrat und Gewerkschaftsvertretern, um 10 Uhr traf sich der Betriebsrat zur regulären Sitzung. Dazwischen wurden im Elektronik- und im Gerätewerk sowie im Lieferzentrum Flugblätter verteilt."Jetzt heißt es nicht mehr ,passt scho' und ,wird scho'!", steht darauf geschrieben. "Lasst uns gemeinsam für den Standort kämpfen! Beteiligt euch an den Aktionen!" Welche Aktionen das sein könnten erfahren die Siemensianer am Dienstag, 16. Mai. Für diesen Tag sind im Konsumverkauf in Halle 2 und in der Kantine Infostände der Arbeitnehmervertretung angekündigt. (Stellungnahme)