Amberg/München. (upl/dpa) Der Elektrokonzern Siemens treibt seine Neuausrichtung mit der Streichung und Verlagerung von rund 2700 Jobs in Deutschland voran. Am Donnerstag gab das Unternehmen in München ein ganzes Bündel von Maßnahmen bekannt, mit dem sich Siemens weiter für den digitalen Wandel rüsten, aber auch Problemgeschäftsfelder in den Griff bekommen will. 1700 der betroffenen Jobs will Siemens in den kommenden Jahren streichen und weitere 1000 verlagern. Die Einschnitte sollten möglichst sozialverträglich gestaltet werden, auf betriebsbedingte Kündigungen will Siemens verzichten.

In insgesamt neun Info-Versammlungen haben die rund 5000 Siemens-Mitarbeiter in Amberg am Donnerstag von den Vorhaben der Konzernführung erfahren. Von den deutschlandweit 2700 bedrohten Arbeitsplätze sollen 400 allein in Amberg wegfallen. "Die Stimmung war äußerst bedrückend", berichtete der Amberger Betriebsratschef Volker Jung. "Die Leute sind extrem verunsichert." In Amberg sind Abstriche im Gerätewerk (minus 160 Arbeitsplätze) und im Elektronikwerk (minus 70) vorgesehen. Letzteres gilt als Vorzeigeobjekt für Industrie 4.0.170 Mitarbeiter des Lieferzentrums sollen an einen externen Dienstleister ausgegliedert werden. Das Lieferzentrum im Westen der Stadt soll aufgegeben werden, dafür soll "im Raum Amberg" von einem Dienstleister ein komplett neues Lager gebaut werden, das die acht bestehenden Lager in Nordbayern zusammenführt. Dadurch würden die Reaktionszeiten künftig kürzer, erklärte der Chef der Division, Jan Mrosik. "Wir können individuelle Wünsche gezielter bedienen und sparen uns aufwendigen Warenverkehr zwischen den heute bestehenden Standorten."Oberbürgermeister Michael Cerny hat umgehend einen Hilferuf an die Staatsregierung gerichtet. Die Stadt sei nach dem Aus der Leopoldkaserne und dem Umbruch bei der Grammer AG bereits gebeutelt. Horst Ott von der IG Metall kündigte massiven Widerstand gegen die Pläne an. "Siemens muss sich warm anziehen", sagte der Amberger Gewerkschafter. "Wir werden kein Instrument aus unserem Werkzeugkasten ungenutzt lassen, um den Stellenabbau zu verhindern." Für die Maßnahmen gebe es überhaupt keine Notwendigkeit. Der Standort Amberg sei hochprofitabel, so Ott weiter. Besonders betroffen sind ferner die interne Unternehmens-IT, wo es alleine um 1350 Jobs in München, Erlangen und Nürnberg geht, und die Ausbildung des Konzerns. In Fürth sind Anpassungen in einem Werk der digitalen Fabrik geplant, das seit Jahren rückläufige Geschäfte zu spüren bekomme. Dort sollen 450 Stellen wegfallen.In der Zugsparte reagiert Siemens auf den schärferen Wettbewerb. Mit dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum neuen Riesen CRRC war der Preis- und Kostendruck massiv gewachsen. Hinzu komme eine angespannte Haushaltslage in zahlreichen Ländern, die deshalb Investitionen verschieben, erklärte das Unternehmen. In Krefeld in Nordrhein-Westfalen streicht Siemens deshalb rund 300 Arbeitsplätze.Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) will den Stellenabbau kommende Woche im Ministerrat zum Thema machen, wie sie der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier" sagte. Siemens hatte erst vergangene Woche gute Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen waren, als von vielen Analysten erwartet. Siemens hat deutschlandweit insgesamt rund 114 000 Beschäftigte. (Seite 3, Kommentar)

