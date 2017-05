Die Siemens-Belegschaft ist verunsichert. Offenbar ist ein größerer Stellenabbau in Amberg geplant. Das wurde am Mittwoch nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Unternehmens bekannt.

Der Bevollmächtigte der IG-Metall in Amberg, Horst Ott, bestätigte am Abend, dass die Gewerkschaft über entsprechende Informationen verfüge. "Wir wollen aber, dass Siemens erst einmal seine Leute ins Bild setzt", sagte Ott. "Erst wenn das geschehen ist, werden wir uns zu den Plänen äußern." Laut Ott sind am Donnerstagvormittag Abteilungsversammlungen in den betroffenen Bereichen im Gerätewerk, im Elektronikwerk und im Lieferzentrum anberaumt.Neben dem Standort Amberg sei auch Fürth von den Plänen betroffen, berichteten unterdessen die Fürther Nachrichten. Die Zeitung geht davon aus, dass in der fränkischen Stadt 450 Stellen im Feuer stehen. "Das ist eine Dimension, mit der wir nicht gerechnet haben", zitiert das Blatt den Betriebsratsvorsitzenden am Standort Fürth, Martin Hubert.Am Standort Amberg sind rund 5000 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Bayerischem Rundfunk sollen Auslastungsprobleme an den beiden Standorten der Grund für den Stellenabbau sein. Von Siemens und dem Amberger Betriebsrat war am Abend keine Stellungnahme mehr zu erhalten.Amberg zählt nach Unternehmensangaben zu einem der größten Siemens-Standorte Bayerns. Das Amberger Elektronik- und Gerätewerk wurde 1948 gegründet und kann sich mit Auszeichnungen wie "Fabrik des Jahres" und "Beste Fabrik Europas" schmücken.