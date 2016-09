Amberg/Falkenberg. (nt/az) Die IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH mit Sitz in Falkenberg (Landkreis Tirschenreuth) ist nun offiziell dem Partner Circle der OTH Amberg-Weiden beigetreten. Die Unterzeichnung erfolgte am Firmensitz durch Professorin Andrea Klug, Präsidentin der OTH, und die beiden Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Dipl.-Ing. Wolfgang Gropengießer und Dipl.-Ing. Johann Zrenner.

"IGZ - Die SAP-Ingenieure", gegründet im Jahr 1999, deckt mit über 300 Mitarbeitern alle Phasen eines SAP-Projektes in Logistik und Produktion ab: von der SAP/IT-Strategieberatung über die Anlagen- und Prozessplanung, Software-Realisierung bis zur Technikintegration mit SAP-Standardsoftware. Der Partner Circle der OTH wurde 2003 ins Leben gerufen und zählt 26 Mitgliedsunternehmen aus der Oberpfalz, aus Mittelfranken und Oberfranken.Dieses Konzept eines eng gewobenen Netzwerks zwischen Hochschule und Praxis gilt als höchst innovativ. Ziel ist eine nachhaltige Kooperation zwischen den in der Hochschulregion ansässigen, auch international agierenden Unternehmen und der OTH: "Und dies zum gegenseitigen Nutzen und zu beiderseitigem Erfolg", meinte Andrea Klug. Beide Partner - die OTH Amberg-Weiden und die IGZ GmbH - arbeiten bereits seit längerer Zeit zusammen, etwa über das Deutschlandstipendium, Projekte mit Studierenden, Abschlussarbeiten oder auch aktuell im Aufbau eines Digitalen Gründerzentrums Oberpfalz. Mit der Unterschrift vor Ort im Unternehmen in Falkenberg wird die Zusammenarbeit nun weiter intensiviert.Präsidentin Klug: "Ich freue mich sehr über den Beitritt der IGZ zu unserem Partner Circle, denn Hochschule und IGZ verbinden viele Gemeinsamkeiten: Wir haben beide ein klares Bekenntnis zum Standort Oberpfalz, wir verzeichnen beide eine überaus dynamische Entwicklung, wir sind in Zukunftsmärkten aktiv, und wir sehen die Digitalisierung als große Chance, uns und die Hochschulregion gut für die Zukunft aufzustellen. Und - dies ist für unsere Partnerschaft besonders wichtig - wir nehmen das Thema der Netzwerke sehr ernst."