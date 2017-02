Für eine kinderfreundliche Umgebung kann ab sofort noch besser gesorgt werden, denn die Sparkasse unterstützt das Mehrgenerationenhaus der Elternschule finanziell.

Die Weihnachtsspendenaktion der Sparkasse Amberg-Sulzbach ermöglicht laut einer Pressemitteilung jetzt mit 8000 Euro die Anschaffung wesentlicher Dinge, um die Einrichtung noch kinderfreundlicher zu gestalten. Neben Pallivita (wir berichteten), wurde nun der zweite Teil der Spenden seiner Bestimmung übergeben.Mit verschiedenen Bildungs- und Betreuungsangeboten hilft die Elternschule bei der verantwortungsvollen Aufgabe der Erziehung und unterstützt Menschen aller Altersgruppen seit mehr als 40 Jahren."Die Sparkasse Amberg-Sulzbach freut, sich im Auftrag der Bevölkerung so ein Stück zum Gelingen von jung und alt beizutragen", wird Vorstandsmitglied Werner Dürgner in einer Pressemitteilung zitiert. Mit der Weihnachtsspendenaktion, die es seit 2012 gibt, möchte die Sparkasse über ihre hauseigene Stiftergemeinschaft in der Region Gutes bewirken und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. "Mehr als 100 000 Euro wurden im Zuge der Weihnachtsaktion seitdem an soziale Projekte und Einrichtungen im Landkreis übergeben", ergänzt Vorstandsvorsitzender Dieter Meier in dem Schreiben.