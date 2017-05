Was heute noch ekeliger Klärschlamm oder Abfall ist, könnte morgen schon wertvoller Kraftstoff sein. Zukunftsmusik? Die OTH in Amberg kann das bereits. Jetzt geht es an die Umsetzung im großen Stil.

Alleine geht es nicht

Staatssekretär Albert Füracker durfte am Montag anlässlich des offiziellen Startschusses für das Kompetenznetzwerk Kraft-Wärme-Kopplung das Fläschchen mit der klaren Flüssigkeit schon mal in die Hand nehmen. "Das ist die beste Qualität, die wir haben", erläuterte Raphael Lechner, der Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Kraft-Wärme-Kopplung an der OTH. Tatsächlich war das, was der Staatssekretär da in Händen hielt, vor nicht allzu langer Zeit gewöhnlicher Klärschlamm. Problemmüll, der die Kommunen wegen seiner schwierigen Entsorgung zunehmend vor große Sorgen stellt.Nur gut, dass es die unermüdlichen Forscher aus Amberg um ihren wissenschaftlichen Kopf Professor Markus Brautsch gibt, die sich seit Jahren den Kopf darüber zerbrechen, wie die von der Politik eingeleitete Energiewende auch technisch funktionieren kann. Oder wie es Albert Füracker sagte: "Was ist bei Windstille in der Nacht?" Dann ist ganz einfach die gebündelte Findigkeit der Wissenschaft aus der Oberpfalz gefragt. Denn alleine geht es nicht.Um die organischen Reststoffe, die im Klärschlamm schlummern, als energetischen Schatz heben zu können, bedarf es der engen Zusammenarbeit einiger Stellen. Die Umwandlung von Fäkalien in Kraftstoff, das Thermokatalytische Reforming, ist eine Entwicklung des Fraunhofer-Umsicht-Instituts in Sulzbach-Rosenberg. Gemeinsam mit dem Institut für Energietechnik der OTH Amberg-Weiden, dem Zweckverband Müll Schwandorf und Susteen Technologies (einem Fraunhofer Spin-off) erfolgt am Schwandorfer Müllkraftwerk derzeit der Aufbau einer Pilotanlage zur Strom- und Wärmeerzeugung , die anschließend in Serie gehen kann. Kooperation ist bei allen Projekten wichtig, das machte OTH-Präsidentin Andrea Klug deutlich. Neben Fraunhofer ist als weiterer Partner die OTH Regensburg im Boot. Dabei geht es um die Entwicklung sogenannter Systemdienstleistungen im elektrischen Netz. Was nichts anderes bedeutet, dass Kraft-Wärme-Anlagen so gesteuert werden, dass sie die Schwankungen ausgleichen, die durch die zunehmende Nutzung von Photovoltaik und Windenergie zwangsläufig entstehen.Albert Füracker sah die bisher gewährten 5,23 Millionen Euro an Fördergeldern sehr gut angelegt und freute sich, für die nächste Phase bis 2020 noch einmal 2,93 Millionen Euro einbringen zu können. "Danach soll es mit Drittmitteln aus der Industrie weitergehen." Was aber kein Problem sein dürfte. "Wir haben gerade beim Klärschlamm sehr viele Anfragen von Kommunen", sagte Markus Brautsch. (Angemerkt)