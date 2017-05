Anfang der Woche hatte Grammer-Vorstandschef Hartmut Müller im Machtkampf mit der Investorenfamilie Hastor noch seinen Rückzug angeboten. Am Freitag hatte er aber die Einsicht gewonnen: "Das ist sicherlich keine Personendiskussion."

Selbst bei einem Austausch auf seiner Position bleibe die Tatsache unverändert, dass die Grammer-Kunden ein "Beziehungsproblem" mit dem Investor Hastor und dessen Instrument, der Prevent-Gruppe, hätten. Kritik an seiner Person und Tätigkeit sei legitim, sagte Müller, aber dann solle Hastor sich auch äußern, was man besser machen wolle. "Für uns war es sehr überraschend, dass ein Aktionär Dinge infrage stellt, ohne dass wir sie mit ihm diskutieren können, ohne dass er seine Strategie offenlegt".Müller sagte das am Freitag beim Besuch von Matthias Machnig (SPD) im Grammer-Werk in Haselmühl. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium begrüßte es, dass die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) für Dienstag alle Beteiligten an einen Tisch gebeten habe: "Dieses Gespräch ist lange überfällig." Machnig hat bereits mit Prevent-Vertretern gesprochen, bekam aber auch keinen Einblick in deren Ziele: "Es bleibt nebulös." Der Amberger IG-Metall-Chef Horst Ott, der Machnig mit ins Grammer-Boot geholt hatte, betonte, es gehe bei diesem "Monopoly" um Existenzen. Und die IG Metall werde das unermüdlich jedem deutlich machen, der das nicht verstehen wolle. (Seite 19)