Nach dem Frost soll es losgehen. Die Telekom und die Stadt konkretisieren ihre Pläne für den vereinbarten Ausbau des schnellen Internets. Vor allem kleinere Stadtteile sollen davon profitieren.

Amberg. (tk) Getreu dem Motto "Mit dem Reden macht mas aus!" hatte OB Michael Cerny die beteiligten Fachstellen der Deutschen Telekom und der Stadt zu sich zu einem Arbeitsgespräch eingeladen. Dabei ging es laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus um den möglichst reibungslosen Ausbau des schnellen Internets in Speckmannshof, Atzlricht, Neuricht, Kemnathermühle, den Industriegebieten Süd und Nord sowie in Teilen der Regensburger und Sulzbacher Straße. In den Genuss kämen alle Gebäude in Erschließungsgebieten, die derzeit von keinem Anbieter mit einer Übertragungsrate im Download von mindestens 30 Mbit versorgt werden - laut Angaben der Stadt insgesamt rund 345 Haushalte.Die Stadt erhalte vom Freistaat einen Zuschuss von etwa 488 000 Euro. Mit den Tiefbauarbeiten werde nach der Frostperiode begonnen - also im März oder April und sollen das Jahr über mit möglichst wenig Beeinträchtigungen für den Verkehr vonstatten gehen. Ende des Jahres soll der Ausbau dann abgeschlossen und das schnelle Internet nutzbar sein.Doch zuerst müssten ungefähr 28 Kilometer Glasfaserkabel verlegt sowie jeweils vier Multifunktionsgehäuse und Glasfaser-Netzverteiler aufgestellt und ausgestattet werden. Haushalte, die einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude bekommen sollen und deshalb von den Arbeiten direkt betroffen wären, werden laut der Mitteilung schriftlich informiert.