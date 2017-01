Die Stadtwerke sagen maroden Leitungen im Boden den Kampf an. Wie in den vergangenen Jahren werden sie ab März wieder an etlichen Stellen im Stadtgebiet aufgraben und Wasserrohre und Stromtrassen erneuern. Damit die Versorgung sicher bleibt, wie es in einer Presseinfo heißt, die konkret die betroffenen Straßenzüge nennt. Beim Wasser sind das: Langangerweg, Brixener-, Dr.-Klug-, Podewils-, Wörth-, Max-Josef- und August-Borsig-Straße.

Drei Millionen Euro für kilometerweise Rohre Eine weitere große Maßnahme zwischen März und November ist die Erschließung des Baugebiets Drillingsfeld II mit Wasser, Strom und Fernwärme. Nach Angaben des zuständigen Projektleiters Stefan Prüfling werden dort circa ein Kilometer Wasser-, fünf Kilometer Stromleitungen und Straßenbeleuchtungskabel sowie Leerrohre und rund zwei Kilometer Fernwärmeleitungen verlegt. Hinzu kämen der Bau zweier Trafostationen und einer Heizzentrale. Insgesamt investieren die Stadtwerke nach eigener Auskunft für alle Sicherungs- und Neubaumaßnahmen fast drei Millionen Euro und wollen damit die Versorgungsqualität ihres Netzgebiets "halten und verbessern". Die entsprechenden Zeiträume für die einzelnen Maßnahmen könnten ab März unter der Rubrik Baustellen auf der Internetseite online abgerufen werden: www.stadt- werke-amberg.de

Heuer werden wir im Netzgebiet vorrangig Leitungen auswechseln, die aufgrund von Korrosionsschäden bereits häufiger die Tendenz zu Wasserrohrbrüchen zeigten, teilen die Stadtwerke mit. "Alte Gussleitungen werden durch neue aus Kunststoff ersetzt." In Kooperation mit der Stadt würden außerdem bei der Kanalbaumaßnahme in der Oberen Nabburger Straße parallel die in den 1930er-Jahren verlegten Wasserrohre von der Bahnhofstraße bis zum Nabburger Tor mit ausgewechselt.Insgesamt stehen somit circa zwei Kilometer zum Austausch an, heißt es in der Presseankündigung. Gleichzeitig würden bei diesen Arbeiten Wasserhausanschlüsse überprüft und, wenn nötig, erneuert. "Diese Maßnahmen sind für die Grundstückseigentümer kostenlos, wenn sie sich auf öffentlichen Grund sowie bis zu 15 Meter im Privatgrundstück befinden", erläutert Betriebsingenieur Stefan Prüfling. Nachträgliche Umbauten an Erdungen und Einbauten, zum Beispiel Zählerbügel, seien vom Anschlussnehmer zu tragen.Im Bereich der Stromversorgung sollen ebenfalls rund zwei Kilometer Mittelspannungskabel ausgewechselt werden, um die zukünftigen Anforderungen in diesem Netzbereich "optimal zu erfüllen", betont der zuständige Netzmeister fürs Geschäftsfeld Strom, Werner Rubenbauer. Nach seiner Auskunft werden außerdem sowohl die Niederspannungskabel inklusive der Hausanschlüsse als auch Teile der Straßenbeleuchtungskabel auf einer Länge von rund drei Kilometern ausgetauscht. Folgende Bereiche sind betroffen: Neubernricht, Rosegger-, Eichendorff-, Dr.-Klug-, Selgrad- und Kleinheinzstraße sowie Mariahilfberg- und Dreerweg.