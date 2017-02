Supermarkt-Azubis lernen Amberger Tafel kennen

Im Zuge ihrer Ausbildung in einem großen Supermarkt (Kaufland) in Sulzbach-Rosenberg absolvierten die Azubis Jasmin Kopp , Nico Birner und Shaena Barron einen Projekttag bei der Amberger Tafel.

Für die jungen Leute, für Geschäftsführerin und Ausbilderin Marika Edenharter sowie für Gerlinde Gräml und Karin Wittmann gab es zunächst als Einstimmung eine Tafel-Führung. Diese übernahm stellvertretende Vorsitzende Irmgard Buschhausen . Anschließend halfen die Jugendlichen mit, Obst und Gemüse zu sortieren, um dann während der Ausgabe Kartoffeln, Milch, Brot und Eier an 260 Kunden, die am Freitag Lebensmittel bei der Amberger Tafel holten, zu verteilen.Die Gäste zeigten sich tief beeindruckt von der Organisation, der Vielfalt an Waren und dem reibungslosen Ablauf während der Ausgabe.Tafel-Vorsitzender Bernhard Saurenbach hofft, dass sich Nachahmer für diese Aktion finden. Denn es sei wichtig, dass Azubis in ihrem späteren Berufsleben eng mit Tafeln zusammenarbeiten.