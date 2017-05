Mit zehnminütiger Verspätung hat die Hauptversammlung der Grammer AG im Amberger Kongresszentrum (ACC) begonnen. Gleich zu Beginn wurde klar, dass es ein heftiges Tauziehen geben wird. Die von der Familie Hastor kontrollierte Beteiligungsgesellschaft Cascade stellte den Antrag auf Absetzung des Verhandlungsleiters.

Grammer-Vorstandschef Hartmut Müller lasse sich vom Volkswagen-Konzern die Strategie diktieren, lautete der Vorwurf von Rechtswanwalt Franz Enderle, der die Cascade GmbH vertritt. Dann ein Paukenschlag: Aufsichtsratschef Dr. Klaus Probst sei nicht mehr tragbar, weil er den Cascade-Mann einer Straftat beschuldigt habe. Zudem habe jemand am 18. Mai gezielt einen Kurssturz der Aktie herbeigeführt, erklärte Enderle. Die Hauptversamlmung wurde für 15 Minuten unterbrochen.Nach kurzer Beratung fuhr Probst mit der Versammlungsleitung fort. Er wies den Antrag auf Absetzung mit Verweis auf mehrere Gerichtsurteile zurück und ließ erst gar nicht abstimmen. Vorstandsvorsitzender Müller rief die Aktionäre auf, nicht den Anträgen von Cascade zu folgen. Die Versammlung sei möglicherweise die wichtigste in der Geschichte des Unternehmens. Und Müller verkündete den sechsten Umsatzrekord in Folge. Die Versammlung läuft nun weiter.Am Tagungsort haben sich laut Angaben der IG-Metall rund 2500 Demonstranten versammelt. Sie verteilen Flugblätter und schwenken Fahnen. Auch Trillerpfeifen kommen zum Einsatz. Nicht nur Grammer-Beschäftigte sind vor Ort, auch viele Mitarbeiter der Siemens AG zeigen sich solidarisch. "Wir sind heute von verschiedenen Firmen da. Aber wir sind viele - wir sind Amberg", rief Stefanie Lengfelder, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Siemens, den Demonstranten zu."So ist das in der Oberpfalz. Wer sich mit einem von uns anlegt, legt sich mit allen an", sagte Horst Ott von der IG Metall unter lautem Beifall. Laut Ott kommen die Demonstranten aus ganz Deutschland. Darunter auch aus Zwickau, Bremen und Hardheim - sowie sogar aus Tschechien. Auch Politiker aus der Region zeigen ihre Verbundenheit, unter anderem der Bürgermeister der Nachbarstadt Sulzbach-Rosenberg, Michael Göth, und Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl. "Danke an alle aus der Politik, die uns unterstützt haben. Das tut gut", rief Ott.