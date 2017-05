Dem Motto der Veranstaltung - "Regelbrecher 4.0" - entspricht Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Beim Wirtschaftskongress im Amberger ACC rechnet der bekannte Unternehmer nicht nur mit den US-Amerikanern ("Größenwahn") ab. Der 75-Jährige versteht auch nicht das "Theater" um die Digitalisierung.

Scharfe Kritik an Wöhrl

Gegen Emanzipation

Was zuletzt aus Amerika kam, hat Europa beschädigt. Trigema-Chef Wolfgang Grupp

Das Glück wohnt weder in Laptop noch im Handy, sondern nur in uns. Dr. Florian Langenscheidt, Verleger und Glücksforscher

Knapp 250 Führungskräfte und Unternehmer verfolgen die Ausführungen mit wachsendem Vergnügen - und spenden am Ende starken Beifall. Wolfgang Grupp wertet es schlichtweg als "verrückt", dass die Amerikaner einen Präsidenten wählten, "der sechs Mal eine Milliarden-Pleite hinlegte und dann noch Milliardär ist". Mit ebenso deftigen Worten brandmarkt der mehrfach ausgezeichnete Textilunternehmer die "Gier" seiner Kollegen.Grupp fordert eine Rückbesinnung auf "Anständigkeit und Verantwortung" des Einzelnen. Mit Blick auf Industrie 4.0 und New Economy ruft er zu "Normalität" und "Realität" auf. "Es ist doch selbstverständlich, dass jeder Unternehmer den Wandel konstant erkennen muss." Unter dem Gesichtspunkt der (sozialen) Gerechtigkeit setzt der Trigema-Inhaber Fragezeichen bei der Sanierung des Bekleidungshauses Wöhrl auf Kosten der Allgemeinheit. Die Übernahme des Pleite-Unternehmens Sinn Leffers, das überdimensionierte Verwaltungsgebäude und das Verschlafen des Online-Geschäfts stellten "unternehmerisches Versagen" dar.In seiner Firma mit 1200 Beschäftigten zählt die Verwaltung nur 32 Mitarbeiter. Die eigene Wertschöpfung beträgt 78 Prozent, die Eigenkapitalquote des "voll ausgelasteten" Betriebs 100 Prozent. Schon vor 13 Jahren setzte Grupp auf den Online-Handel, der heute 10 Prozent des Umsatzes ausmacht."Es darf in Europa keine Branche geben, die behauptet, sie habe keine Berechtigung", spielt er auf den Untergang der Textilindustrie in Deutschland an. Er macht dafür das totale Versagen der Waren- und Versandhaus-Könige als größte Abnehmer mit verantwortlich. Grupp räumt ein, dass die "Masse" der Textilien längst in China gefertigt wird, er setzt auf Qualität und Schnelligkeit. Sein Warenlager im Wert von 50 Millionen Euro sei die beste Einlage. Wolfgang Grupp betont die Verantwortung für die Mitarbeiter und die Vorbild-Funktion des Firmenchefs.Er hält nichts von Beratern - und erntet Heiterkeit, als er die Emanzipation für den "Tod des Familienlebens" verantwortlich macht und die "Quote" als Schande für die Frauen wertet. Moderator Martin Gruber fragt nach dem Grund für die Vitalität. Antwort: Bis 46 als Junggeselle "geschont" und dann eine Frau mit "Anfang 20" geheiratet. Das Alter von 75 Jahren spielt für ihn keine Rolle, so lange er die Notwendigkeit des (unternehmerischen) Wandels erkenne.Veranstalterin Elke Renner gewann für den Kongress hochkarätige Referenten, unter denen auch Dr. Florian Langenscheidt heraus ragt. Der Verleger und Glücksforscher ermuntert zu "Mut zum Sprung" und einem "Stück mehr Risiko". Ein weiterer Bericht über die Tagung folgt in der Samstagsausgabe.