Prominenten Besuch erwartet das Grammer-Werk in Haselmühl am Freitag, 10. März: Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) schaut in den Fertigungshallen an der Köferinger Straße vorbei. Der Rundgang soll um 13 Uhr beginnen. Zwischen 13.30 und 14 Uhr nimmt sich die Ministerin Zeit für ein Gespräch mit dem Vorstandschef Hartmut Müller und dem Ersten Bevollmächtigten der IG-Metall Amberg, Horst Ott.

In Haselmühl stellt Grammer innovative Sitze und Sitzsysteme für den Lkw-Bereich sowie für Offroad-Fahrzeuge her. Im vergangenen Jahr zeichnete die Ministerin das Unternehmen für seine zukunftsweisende Interieur-Technologie aus. Wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt, werde sich Aigner "neben der Produktion von gefederten Sitzsystemen auch über die wirtschaftlichen Perspektiven sowie die aktuellen Entwicklungen in der Aktionärsstruktur" informieren.Die Grammer AG hatte in den vergangenen Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sich der umstrittene bosnische Investor Hastor anschickt, so viele Aktien zu übernehmen, dass er bei der Hauptversammlung die Mehrheit erringen könnte. Der Grammer-Vorstand will eine solche Übernahme unter allen Umständen abwehren. Die nächste reguläre Aktionärsversammlung ist für Mittwoch, 24. Mai, geplant.