Viel zu viel? Von wegen! PWG-Vorsitzender Andreas Raab ist überwältigt und spricht von der "genau richtigen Dosis". So viele konsumfreudige Menschen habe er noch nie an einem verkaufsoffenen Sonntag in Amberg erlebt.

Drei Fragen Andreas Diehl (38) schnappt seit neun Jahren die schnellsten Plastik-Enten aus der Vils:



Wie groß ist die Anspannung vor dem Zieleinlauf?



Andreas Diehl: Nachdem ich beim Start dabei war, und erst hergelaufen bin, groß. Wir sind gejoggt.



Wie kann man seiner Ente am besten zum Sieg verhelfen?



Gar nicht. Normalerweise ist es so, dass die Enten, die man als erstes sieht, nicht auch automatisch gewinnen. Manchmal spießen sie sich links und werden dann von den anderen überholt. Das hängt stark von der Strömung und vom Wind ab. Außerdem passt ein Notar auf, dass alles richtig gemacht wird.



Sind verzierte Enten langsamer?



Je unberührter, desto schneller.

Seine Schätzung des Besucherandrangs ist deshalb nur eine logische Konsequenz. "Wenn wir bisher an guten Sonntagen von 20 000 ausgegangen, dann müssen es jetzt 40 000 gewesen sein." Der Vorsitzende der Park- und Werbegemeinschaft (PWG), Andreas Raab, zieht kurz nach 17 Uhr am Sonntag ein hörbar überwältigtes erstes Resümee.Er ist sich sicher, dieses Wochenende nicht mit Veranstaltungen, die Kunden in die Stadt locken sollten, überfrachtet zu haben. "Die Leute wollen immer mehr Anreize, und die haben wir ihnen bieten können." Immerhin in regionaler Konkurrenz zu Weiden und Sulzbach-Rosenberg. Besonders gut aufgegangen ist nach Raabs Auffassung, die Kundenströme auch in die Seitenbereiche der Georgenstraße gelenkt zu haben. Das gelte besonders für den erstmaligen italienischen Markt in der Schiffgasse. Für Gerhard Stock , Organisator des Krüglmarktes, liefen der Samstag und Sonntag "sehr zufriedenstellend". Zum Thema Mega-Wochenende sagte er: "Ich wäre froh, wenn der verkaufsoffene Sonntag nicht überfrachtet werden würde." Allerdings gab Stock auch zu: "Geschadet hat es uns wahrscheinlich auch nicht." Bürgermeisterin Brigitte Netta fühlte sich zeitweise wie ein Halbmarathonläufer, der von Termin zu Termin hechtet. "Positiv war, dass für jeden etwas dabei war", sagte sie. Und negativ? "Dass man sich entscheiden musste." Round-Table Präsident und Entenrennen-Organisator Michael Golinski bezeichnete das Amberger Wochenende als "gut". Für ihn stellte sich jedoch die Frage, ob die verkaufsoffenen Sonntage in Weiden und Sulzbach-Rosenberg zum selben Zeitpunkt sinnvoll seien.