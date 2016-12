Als Glücksgriff bezeichnete Reindl die Entscheidung der Bank vor 40 Jahren, Karl-Josef Spies die Ausbildung bei der damaligen Raiffeisenbank Amberg zu ermöglichen. Spies absolvierte seine gesamte Karriere "im Dienst am Kunden". 1991 traten Heidi Koprian, Tanja Öchsl , Nicole Ströhl und Gabriele Schmidt in das Unternehmen ein. Die Feierstunde wurde auch genutzt, um zwei besonders verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand zu verabschieden. Hermann Höh , Prokurist und Personalleiter des Hauses, trat 1969 seinen Dienst bei der damaligen Raiffeisenbank Amberg an. Nur durch zwei Jahre Wehrdienst unterbrochen, durchlief er alle Abteilungen, die eine regionale Bank zu bieten hat. Seit der Fusion mit der Volksbank Amberg eG im Jahr 2000 war Höh für den Bereich Personal zuständig. Höhepunkt seiner Karriere war 2002 die Bestellung zum Prokuristen. Johann Friedl war 31 Jahre lang verantwortlich für die Geschäftsstelle in Kümmersbruck.