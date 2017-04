Die Amberger Volksbank-Raiffeisenbank hat im Vorjahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Kapitalbasis gestärkt. Doch das ist im Zeitalter von Niedrigzinsen und Digitalisierung gar nicht so einfach.

Kritik am System

Trotz niedriger Zinsen

Gesamtnote 1,8

Amberg. "2016 war geprägt von der Verteidigung des Geschäftsmodells der regionalen Genossenschaftsbanken gegen wirtschaftliche und politische Herausforderungen", machten die beiden Vorstände Andreas Reindl und Dieter Paintner bei der Vorlage der Geschäftszahlen deutlich. Sie verwiesen in einer Pressemitteilung auf die Belastungen "durch die extreme Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank".Zudem kritisieren sie unisono den "unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand, der die Regionalbanken erheblich belastet, ohne der Finanzstabilität zu dienen". Dennoch habe ihr Institut die Marktstellung ausbauen und die Bilanz "durch den Aufbau zusätzlicher Kapitalpuffer" stärken können, hieß es. Die Bank habe im Privat- und Firmenkundengeschäft kräftig expandiert. Infolgedessen seien die gesteckten Ziele im Kredit- und Einlagengeschäft übertroffen worden. Da sich das Verhalten und die Erwartungen der Kunden durch die Digitalisierung ändern, bewege sich die VR-Bank mit ihnen mit. "Unsere Kunden können ihre Bankgeschäfte schon heute über Computer, Tablet und Telefon bequem, schnell und einfach abwickeln", fügte Paintner hinzu.Die Bank kann mit durchwegs positiven Zahlen aufwarten: Die Bilanzsumme sei um 34 Millionen auf 771 Millionen Euro gestiegen. Rechne man das Geschäft sämtlicher Verbundpartner wie Bausparkasse dazu, komme das Institut auf ein von ihr betreutes Kundenvolumen von 1,431 Milliarden Euro. Trotz der Zinsflaute vertrauten die Kunden der Bank laut Reindl und Paintner Einlagen im Umfang von 638 Millionen Euro an.Auch bei den Krediten habe es ein Plus gegeben. So seien im Vorjahr 91 Millionen Euro neu vergeben worden. Insgesamt habe die Bank der Region 436 Millionen Euro an Kreditvolumen zur Verfügung gestellt. Die Sparer hätten wie in den Jahren zuvor zwar kurz laufende Anlageformen bevorzugt. Dennoch sei das Interesse an Wertpapierfonds besonders groß gewesen. Der Bestand sei um 9,5 Millionen Euro oder 8,5 Prozent auf 121,5 Millionen Euro geklettert. Auch die Erfolgsrechnung könne sich wieder sehen lassen. Das Eigenkapital bewege sich im siebenstelligen Bereich und "die Zahlung einer attraktiven Dividende" sei möglich.Gegen den allgemeinen Branchentrend müsse die VR-Bank kein Personal abbauen. Im Gegenteil: "Wir sind ständig auf der Suche nach gutem Personal. Wir sind stolz darauf, dass wir in unserer 147-jährigen Geschichte noch nie in die Verlegenheit geraten sind, Personal abbauen zu müssen", betont Andreas Reindl.Dieter Paintner legte Wert auf diese Feststellung: "Für unsere Beratungsleistung im Privatkundenbereich wurden wir erneut ausgezeichnet." Beim "City Contest 2016" habe die Bank im Stadtgebiet den ersten Platz belegt. Getestet worden sei die Beratungsqualität von sieben Häusern in Amberg. "Mit der Gesamtnote 1,8 liegen wir mit deutlichem Abstand vor den lokalen Mitbewerbern."