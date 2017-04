Kampflos wollen sie sich Hastor nicht ergeben. Ob bei Grammer in Haselmühl, in Amberg, in Bremen, Zwickau oder Schmölln - bundesweit demonstrierten am Montag die Beschäftigten des Automobilzulieferers gegen die Pläne der bosnischen Investoren-familie, das Unternehmen unter ihre Kontrolle zu bekommen.

Hastor will mehr Gewinn

Jeder Arbeitsplatz weltweit ist in Gefahr! Grammer-Betriebsrat Manfred Schmidt

Am Nachmittag im Amberger Gewerkschaftshaus sitzen die Organisatoren um die Tische, löffeln Chili und sind zufrieden. Ihnen ist gelungen, was sie selbst nicht geglaubt haben: Von den deutschlandweit aufgerufenen 2176 Grammermitarbeitern gingen tatsächlich 1911 raus und haben gegen Hastor Flagge gezeigt. Im Stammwerk Haselmühl bei Amberg waren es 700 von 750, in Immenstetten 230 von 250 und sogar in der Amberger Konzernzentrale haben 100 von 120 Angestellten die gelben IG-Metall-Westen übergezogen und sich ihre blauen Grammerschals umgelegt."Das hätte ich nicht geglaubt", zollt der Amberger IG-Metall-Chef Horst Ott den Organisatoren um Josef Beck höchsten Respekt. "Da ist euch wirklich was gelungen." Es sei eine Meisterleistung gewesen, die Protestaktion an den elf Standorten in Deutschland und im tschechischen Werk Tachov zu koordinieren. Das sei aber noch nicht das Ende, so warnt Ott die Familie Hastor, die seit einigen Monaten versucht, die Herrschaft bei der Grammer AG an sich zu reißen."Das war erst der Vorlauf. Wenn die weiter so auf blöd machen, geben wir erst richtig Gas." Was Ott meint, ist der Machtkampf, der seit Monaten hinter den Kulissen tobt. Denn Familie Hastor hat über ihre beiden Gesellschaften Cascade und Prevent inzwischen 20 bis 30 Prozent der Grammeraktien erworben - so genau weiß man das gar nicht. Die Ziele der Investoren sind klar definiert: Sie wollen die Mehrheit im Aufsichtsrat und damit die Macht im Unternehmen. Sie fordern die Ablösung des Vorstands inklusive dessen Vorsitzenden Hartmut Müller. Und sie wollen deutlich mehr Gewinne sehen, als Grammer bisher erwirtschaftet.Mehr Gewinne aber bedeutet entweder weniger Investitionen und/oder weniger Beschäftigte. Beim Konzernbetriebsrat in Haselmühl befürchtet man, Hastor könne den Hersteller im Automobilbereich von Kopfstützen und Mittelkonsolen benutzen, um wie schon im vergangenen Jahr über Prevent in Wolfsburg und Emden den VW-Konzern unter Druck zu setzen und letztendlich zu erpressen. Eine Befürchtung, die man auch in Fachkreisen teilt. Einige Kunden halten nach Konzerninformationen inzwischen Aufträge zurück, um den Ausgang der "Schlacht um Grammer" auf der Hauptversammlung am 24. Mai abzuwarten.BMW, so informiert Betriebsrat Manfred Schmidt am Mittag bei der Kundgebung in Haselmühl, sehe das Verhalten des Hastor-Unternehmens Cascade mit Sorge. Damit werde das Ganze existenzbedrohend für Grammer, das einen sehr großen Teil des Konzernumsatzes im Automobilbereich erwirtschaftet. "Jeder Arbeitsplatz weltweit ist in Gefahr", so Schmidt, der an diesem Tag der Mann für die deutlichen Worte ist. IG-Metall-Chef Horst Ott sagt diesmal nichts - bewusst überlässt die Gewerkschaft den gewählten Betriebsräten das Feld.Irgendwann spricht Schmidt dann auch den unvermeidlichen Satz vom "Monopoly auf unsere Kosten", das es zu verhindern gelte. Zufrieden nehmen die Mitarbeiter das zur Kenntnis und schwenken ihre Transparente, auf denen Parolen wie "Hast du Hastor hier im Haus, gehen bald die Lichter aus" zu lesen sind. Am Nachmittag folgt die Bilanz von Horst Ott: "Auf jeden Fall wissen sie jetzt, mit wem sie es zu tun haben." Er meint natürlich die Investoren-Familie Hastor