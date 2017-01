Solch eine regionale Veranstaltung sucht ihresgleichen: Am 4. Mai wendet sich der Wirtschaftskongress Oberpfalz im Amberger ACC an die Top-Unternehmer und Entscheider. Die hochkarätige Veranstaltung steht unter dem spannenden Thema "Regelbrecher 4.0".

Gegen den Strom

Der 1. Wirtschaftskongress Oberpfalz ist ein neues Veranstaltungsformat, um aktuelle Managementthemen interdisziplinär und kontrovers auf hohem Niveau zu diskutieren. Elke Renner, Veranstalterin

Dieser erste Wirtschaftskongress will sich "interdisziplinär und kontrovers auf hohem Niveau" mit den Herausforderungen und Fragestellungen zur Digitalisierung auseinandersetzen. "Regional veranstalten, überregional wirken", betont Elke Renner. Auf die Inhaberin der Amberger Veranstaltungsagentur Renner Event- & Erlebniscoaching geht die Initiative für den Wirtschaftskongress zurück. Ihre Kunden sind u.a. die Stadtwerke Amberg, Datev oder die Südwolle Group. Bei diesem Wissenaustausch der "obersten Management- und Führungsebene" im Dialog mit den Multiplikatoren der Region präsentiert Elke Renner erfolgreiche "Rulebraker" im Industriezeitalter 4.0: "Gibt es Regelbrecher 4.0, die entgegen dem Digitalisierung-Hype gerade im Mittelstand erfolgreich sind? Und welche Regelbrüche sind notwendig, um die fortscheitende Digitalisierung erfolgreich zu implementieren?"Durch ihre schlanke Struktur hätten kleinere und mittlere Unternehmen große Chancen, mit modernen Technologien ihre Produktions- und Vertriebsprozesse zu verbessern - und die "Großen" zu überholen. Bei den Referenten fiel die Wahl auf eloquente, "gegen den Strom schwimmende" und "ausgetretene Pfade verlassende" Persönlichkeiten und Querdenker: Professor Ulrich Weinberg, Leiter Institut oft Design Thinking vom renommierten Hasso-Plattner-Institut Potsdam; Professor Dr. Constantin May, Academic Director Cetpm Institut; Johann Hofmann, Leiter Value-Manufacturing Maschinenfabrik Reinhausen; Unternehmer und Business Angel Dr. Florian Langenscheidt; Philip Ramin vom Innovationszentrum Industrie 4.0 (Sinzing); Trainer und Berater Christian Hubmann; Soziologe und Kabarettist Dr. Oliver Tissot; Wolfgang Grupp, CEO der Firma Trigema. Der Kongress beginnt am 4. Mai um 10 Uhr.Eine Veranstaltungs-Partnerschaft beinhaltet ein attraktives Vorteile-Paket: Kontakt mit Projektleiterin Elke Renner, Telefon 09621/175 1001. Alle Infos im Internet unter wirtschaftskongress-oberpfalz.de Vorverkauf online www.nt-ticket.de