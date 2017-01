Freizeit Ammerthal

"Freundschaft und Partnerschaft mit Hevel Modiin ist uns wichtig", sagte Vorsitzender Gerhard Doerfler zu Beginn der Jahreshauptversammlung. Die Kontakte nach Israel will der Verein auch weiterhin fördern.

Viel Zeit und Engagement

Vielfältige Unterstützung

Der Vorstand 1. Vorsitzender: Gerhard Doerfler 2. Vorsitzender: Daniel Schuller Kassier: Ingeborg Gerlach Schriftführerin: Theresa Graf Beiräte: Tom Gerlach, Martin Doerfler, Markus Graf



Kassenprüfer: Maria Friedrichs und Kornelia Rühl . (oe)

Der Verein zur Förderung der Partnerschaft Ammerthal - Modiin, wie der Modiin-Verein offiziell heißt, setzt seit Jahrzehnten einen Gemeinderatsbeschluss von 1988 in die Tat um. 1989 haben die Gemeinden Ammerthal und Hevel Modiin die Partnerschaft in Israel gemeinsam besiegelt. Erfreulich ist für Doerfler, dass junge Mitglieder Verantwortung übernehmen und sich der Wahl stellten.Eine Partnerschaft sei kein Selbstläufer. Sie müsse gepflegt und gefördert werden, betonte der Vorsitzende. Sein Dank galt den vielen engagierten Mitgliedern die ehrenamtlich den im jährlichen Wechsel stattfindenden Jugendaustausch und auch Delegationsbesuche begleiten und organisieren - und dafür viel Zeit investieren.Mitglieder würden auf Kostenerstattung verzichten, Gasteltern nähmen gerne Jugendliche auf und Sponsoren unterstützten finanziell. "Auch Vereine, Verbände, die Gemeinde Ammerthal und der Bayerische Jugendring sind tolle Unterstützer und Garanten für eine funktionierende Partnerschaft", freute sich Doerfler. "Der Jugendaustausch ist unser Herzstück", betonte der Vorsitzende. Für die jungen Menschen sei es neben Sport, Spiel und Spannung zugleich eine Kultur- und Studienreise.Vieles, was man in der Schule, im Religions- oder Geschichtsunterricht gelernt habe, könne man bei einer Reise nach Israel optimal und vor Ort nachvollziehen und anschauen. 2016 waren 15 junge Israelis in Ammerthal. "Wir haben 25 Aktivitäten geplant und durchgeführt", erklärte Doerfler. Acht Gastfamilien hätten sich bestens gekümmert. "Täglich waren wir mit rund 30 Jugendlichen unterwegs". Insgesamt seien rund 20 Erwachsene im Einsatz gewesen.Doerfler freute sich über die Unterstützung von TST, der örtlichen Kirwagemeinschaft, der Dorfgemeinschaft Götzendorf und der israelitischen Kultusgemeinde Amberg.