Freizeit Ammerthal

26.01.2017

Das vergangene Jahr war ereignisreich, das neue wird's nicht minder: Vorsitzender Daniel Haller zog Bilanz und blickte nach vorn bei der Jahreshauptversammlung der Ammerthaler Blaskapelle im Gasthof Erras in Fichtenhof.

Motiviert und fleißig waren die Musiker aus Ammerthal: Daniel Haller berichtete von 33 Proben und 25 Auftritten sowie einem Probenwochenende in Ammerthal. 13 Jubilaren hatte man den (Geburtstags-)Marsch geblasen. "Das ergibt insgesamt 71 Treffen der Musiker", stellte Daniel Haller für das abgelaufene Jahr fest. Gottesdienste und die Fronleichnamsprozession standen ebenso auf der Agenda der Blaskapelle wie Sommerfeste oder die Kirchweihen in Lengenloh, Ammerthal, Karmensölden, Fichtenhof und Ammerthal selbst.Besonders gefreut habe ihn, sagte Daniel Haller, "dass wir gleich zwei Aktive und den Dirigenten in den Hafen der Ehe begleiten durften". Eine Vernissage im Rathaus, der Faschingszug in Happurg, das Maifest und die Dorfplatzeinweihung in Viehberg, der Bayerische Schreinertag in Amberg, die Abschlussveranstaltung zu "Unser Dorf soll schöner werden" - sie waren gefragt die Musiker aus Ammerthal. Und doch gab es bei aller Vielfalt Höhepunkte: das Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag und das Kirchenkonzert mit dem Posaunenchor.Haller dankte ausdrücklich den Musikern der Konzertkapelle, dem ehemaligen Dirigenten Joachim Götz und dem neuen Dirigenten Manuel Jung. "Vor allem durch das Geschick und die Geduld der Dirigenten ist es erst möglich, all diese Auftritte zu bestreiten", lobte der Vorsitzende. Vergessen wurde auch nicht die Nachwuchskapelle. Die hatte ebenso einige Termine zu absolvieren, musste dann aber eine Pause einlegen. "Aber wir starten ab Februar wieder mit der Nachwuchskapelle", war sich Haller sicher.Die Jugendarbeit beleuchtete Christopher Braunisch. Insgesamt 35 Kinder und Jugendliche waren 2016 in Ausbildung, davon 5 im Instrumentenkarussell Schule, 4 im Instrumentenkarussell Kindergarten, 9 in der musikalischen Früherziehung und 11 im Flötenunterricht. 6 Kinder und Jugendliche erlernen ein Blasinstrument. Das Jungmusikerabzeichen in Bronze erwarben Laurenz Fischer und Isabella Schwarz.Eine ganze Reihe von Gönnern und Helfern machen den musikalischen Gesamtbetrieb möglich. Unter anderem wurden die Familien Hofmann und Rösl sowie Maria Hofmann und Irmgard Haller genannt. Er stellte heraus, dass er sich auf den 2. Vorsitzenden Andreas Baumer und auf seine Schriftführerin auch weiterhin verlassen kann. Beiräte sind Verena Gebert (Zeugwart), Michael Haller (EDV-Beauftragter), Maria Hofmann (Passivensprecherin), Stefan Ehbauer (Spartenleitung Konzertkapelle), Christopher Braunisch (Spartenleiter Nachwuchs) sowie die Notenwarte Heiner Wismeth, Sebastian Hofmann und Martin Gebhardt.Dirigent Manuel Jung ließ die Höhepunkt des Jahres 2016 Revue passieren, er sprach von "sehr guten Konzerten". Geplant ist für heuer die Teilnahme am internationalen Musikfestival in Jeju in Südkorea im August - es wird ohne Zweifel der Höhepunkt in diesem Jahr.