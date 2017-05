Freizeit Ammerthal

Ein Ausflug führte den Frauenbund auf den Bio-Ziegenhof von Maria und Günter Deß in Richthof bei Neumarkt. So manche Teilnehmerin kannte Maria Deß aus der Fernsehreihe Landfrauenküche. Ihr Mann begleitete die Gruppe über den Hof. Im Stall leben rund 260 Ziegen inklusive Böcke der Rasse Bunte Deutsche Edelziege.

Von Januar bis Februar bekommen die Tiere ihren Nachwuchs - die Höchstzahl lag bei 47 Jungen am Tag, 160 in der Woche. "90 Prozent der Geburten verlaufen problemlos", erklärte Deß. Über die Hälfte davon seien Zwillingsgeburten. Zweimal am Tag werden 160 Ziegen gemolken. Die Milchleistung liegt derzeit bei 680 Liter pro Jahr. Anschließend ging es für die Frauen weiter zur Wallfahrtskirche Mariä Namen in Trautmannshofen. Pfarrer Gerhard Ehrl führte sie durch das Gotteshaus, ehe die Gruppe eine Maiandacht feierte. Dann trat sie die Heimfahrt an.