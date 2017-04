Freizeit Ammerthal

18.04.2017

3

0 18.04.2017

Zu einer besinnlichen Stunde hat Pfarrer Klaus Haußmann die Senioren ins Pfarrheim von St. Nikolaus eingeladen. Mit "Mir nach spricht Christus unser Held" und dem Gebet "Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber" erreichte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Wer an Gott glaube, liebt auch das Leben.

Mit Gott in Kontakt

Gott hat kein Alter, denn er ist ein immerwährender Augenblick. Pfarrer Klaus Haußmann

"Wir Christen sind im Leben, im Glauben verwurzelt", betonte Haußmann. Er sagte, im Unterschied zum Tier könne die Seele des Menschen planen, forschen, Neues tun. Dies sei kein Zufall. "Deshalb treten wir Menschen mit Gott in Kontakt", erklärte der Geistliche seinen Zuhörern. Im zweiten Teil von Haußmanns Ausführungen stand die Frage "An welchen Gott glaube ich? Wie lebe ich?" im Raum. Jeder Mensch sei für Gott einmalig. Der Geistliche zitierte Karl Rahner, dass viele Menschen ein falsches Bild von Gott hätten. "Er ist für viele ein Spaßverderber, ein Moralist oder ein alter Mann." Dabei habe Gott kein Alter, denn er sei ein immerwährender Augenblick. Gott sei Jahwe, was heiße: "Ich bin da, ich kenn dich". Religion sei eine Herzensangelegenheit und lasse sich unmittelbar erfahren. Jeden Tag gehen Erbarmen, Verzeihen, Gnade und Segen von Gott aus. "Wir Menschen sollten Respekt vor ihm haben. Gott schenkt uns Leben in Fülle, und aus der Fülle dürfen wir leben", sagte Pfarrer Haußmann zum Abschluss, ehe es Kaffee und Kuchen gab.