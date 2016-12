Freizeit Ammerthal

28.12.2016

Diesmal gibt es nicht Presssack mit Musik, wie er auf den Brotzeitkarten Oberpfälzer Wirtsstuben zu finden ist. Nein, am Freitag dürfen sich alle, die zur Christbaumversteigerung der Ammerthaler Blaskapelle kommen, auf Bauernseufzer mit Musik freuen. Denn es werden nicht nur die traditionellen Würste und andere Dinge an den Mann oder die Frau im Publikum gebracht. Erstmals in der Vereinsgeschichte begleitet ein Ehemaligen-Orchester, genannt die "Oldies der Blaskapelle", das Ereignis. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen. Dass die Seufzer ihre Würze haben, davon ist sowieso auszugehen. "Die musikalische Würze an diesem Abend wird dem nicht nachstehen", verspricht Posaunist Xaver Haller. Vor mehr als 25 Jahren fand die letzte Versteigerung statt, sie war noch im Gasthaus "Zur Spitz". Beginn ist am Freitag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Bild: hfz