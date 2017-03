Freizeit Ammerthal

08.03.2017

Der Katholische Frauenbund (KDFB) Ammerthal beteiligte sich am weltweiten Weltgebetstag der Frauen. "Was ist denn fair?" hieß das Motto des Abends. Christa Ehbauer freute sich über die Anwesenheit von Pfarrer Klaus Haußmann und des Ammerthaler Frauenchors, der die Liedtexte zum Gottesdienst einstudiert hatte.

Der Saal wurde in den typischen Landesfarben und mit Früchten der Philippinen geschmückt. Anhand von symbolischen Gegenständen stellte die Führungsriege des KDFB Ammerthal die geographische Lage, die Flora und Fauna, Religion, Wetter und die Waage, die für die Gerechtigkeit stehen soll, vor.Eine Bilderschau gab einen kurzen Einblick in das Land und das Leben der philippinischen Frauen. Zahlreiche Projekte unterstützen die Frauen im ländlichen Raum bei Anbau und Verkauf ökologisch produzierter Lebensmittel. Im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst gab es landestypische Leckereien zum Verkosten, wie Linsensuppe, Pansit Bihon-Nudelpfanne, Ananas-Reissalat, Sardinen- und Avocadocreme, Empanada (Fingerfood), Lumpia mit Fleisch, Kokos- und Bananenkuchen.