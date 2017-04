Kultur Ammerthal

13.04.2017

0 13.04.2017

Turbulent geht es in der neuesten Gourmet-Komödie "Bon Appétit" des Heimat- und Kulturvereins Ammerthal zu, denn eine heruntergekommene Eckkneipe soll von heute auf morgen zu einem Gourmetrestaurant werden.

Zuviel Handlung soll vorweg nicht verraten werden, aber die Kneipenwirtin Rosi erwartet einen geldigen Verwandten, einen Adeligen, der das vermeintliche Gourmetrestaurant finanziell unterstützen will und da müssen Rosis Freunde und Stammgäste beim "Aufmöbeln" zusammenhelfen. Ein Testosteron-Gesteuerter ist Bürgermeister Johann Gsellinger, den seine Gattin Mariele "auf Abwegen" erwischt und den sie durch einen kräftigen Schlag mit einer Sektflasche auf den Kopf daran erinnert, unter welcher Bettdecke er zu Hause ist. Der mit wenig Intelligenz ausgestattete Stammgast Otto und die Wirtin Rosi sind nicht weniger als das kniende Opfer überrascht, als die Flasche auf des Bürgermeisters Hinterkopf landet.Die Vorstellungen am Freitag/Samstag, 21. und 22. April, sind ausverkauft. Restkarten für die weiteren Vorstellungen (Sonntag, 23., Freitag, 28., Samstag, 29., und Sonntag, 30. April) in der Sporthalle Ammerthal gibt es noch beim Getränkemarkt Müller in der Dietersberger Straße.