Kultur Ammerthal

09.02.2017

Seit Januar laufen in Ammerthal die Proben für das neue Theaterstück auf Hochtouren: Das Bühnenbild wurde von Peter Bittenbinder künstlerisch gestaltet, die Rollen sind verteilt, die Hallendekoration festgelegt und die Kostüme der Darsteller ausgewählt.

Rund ums Thema "Essen"

Der Inhalt

In der Sporthalle

Karten im Vorverkauf

Schauspieler und Aufführungen Darsteller



Personen und ihre Darsteller: Rosi Bierbrauer (schmuddelige Kneipenwirtin): Irene Pemp , Otto Blume (tollpatschiger Stammgast): Klaus Eichenseer , Babsi Lunger (arbeitsloser Stammgast): Bianka Götz , Gustav Schweiger (schweigsamer Stammgast): Ludwig Kustner , Dörte Dümmler (dümmlicher Stammgast): Doris Weiß .



Des Weiteren: Inka-Rosalie (besorgte Tochter von Dörte): Christiane Kellner , Torben-Hendrik (pubertierender Sohn von Dörte): Julian Kunz , Johann Gsellinger (karrieregeiler Bürgermeister): Josef Stöcklmeier , Marielle Gselinger (ausgeflippte Bürgermeistersgattin): Monika Fruth , Enrico Jahnke (eingebildeter Restaurantbesitzer): Mike Haller , Carmen Jahnke (durchtriebene Restaurantbesitzerin): Katharina Weiß , Klaus Kalr Ludwig Prinz von Lohengrin (neureicher Bruder von Rosi): Anton Peter , Annabell la Bouche (divenhafte Affäre von Prinz Klaus): Anja Kunz , Elvira Schliephake-Grumpler (kritische Restaurantkritikerin): Bärbel Hirsch .



Termine



Premiere: Freitag, 21. April, 19.30 Uhr.



Aufführungen: Samstag, 22. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 23. April, 18 Uhr; Freitag, 28. April, 19.30 Uhr; Samstag, 29. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 30. April, 16 Uhr.



Einlass abends jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn; Einlass nachmittags 60 Minuten vor Spielbeginn. (jof)

Jetzt heißt es für die 14 Schauspieler des Heimat- und Kulturvereins ihren Text zu lernen, damit am Probenwochenende im März alles glatt läuft. Aber auch das Küchen- und Serviceteam um Hedwig Fehlner arbeitet schon auf das Theaterspektakel hin. Am Freitag, 21. April, hebt sich der Vorhang zur Premiere. Auch heuer werden wieder 1500 Zuschauer in der Ammerthaler Sporthalle erwartet, die nicht nur unterhalten, sondern auch verköstigt werden wollen.Dieses Mal dreht sich vor, auf und hinter der Bühne alles ums Thema "Essen", wie auch schon der Titel des Stücks verrät: "Bon Appétit!" Aufgeführt wird eine kulinarische Gourmetkomödie in zwei Akten.Das Originalstück "Kaviar trifft Currywurst" von Winnie Abel diente Regisseurin Doris Weiß als Vorlage. Sie schrieb es der Theatergruppe auf den Leib. Neben bekannten Gesichtern stehen auch wieder Neulinge und Nachwuchsschauspieler auf der Bühne.Zum Inhalt: Die Ammerthaler Wirtin Rosi muss innerhalb von 24 Stunden ihre schmuddelige und schlechtgehende Eckkneipe in ein edles Speiselokal verwandeln, denn ihr neureicher Bruder kommt überraschend aus Monte Carlo zu Besuch. Damit er ihr Geld für ihre Kneipe leiht, hatte Rosi ihm vor Jahren erzählt, dass sie eine vornehmes Gourmetrestaurant betreibt. Jetzt muss Rosi alle Register ziehen und plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der beschaulich triste Kneipenalltag steht auf dem Kopf. Stammgäste und deren Angehörige müssen in verschiedene Rollen schlüpfen, um Rosi zu helfen. Alles wäre gut, wenn nicht ihre missgünstigen Konkurrenten und der Bürgermeister samt Gattin immer dazwischen funken würden.Auf dem Gipfel der Katastrophe angelangt, schaut auch noch eine Restauranttesterin vorbei. Was folgt, ist eine lustige Gourmetkomödie mit jeder Menge Verwechslungen, bei der es drunter und drüber geht und alles schief läuft, was nur schief laufen kann.Alle Aufführungen finden in der Ammerthaler Sporthalle (barrierefreier Zugang für Menschen mit Behinderung vorhanden; Sitzplätze und Tische für 250 Gäste mit Bedienung) statt. Für Verpflegung ist gesorgt, ebenso für musikalische Unterhaltung vor und nach den Aufführungen und in der Pause.Der Eintritt für Erwachsene kostet sieben Euro und für Kinder bis zwölf Jahre drei Euro. Kartenvorverkaufsstelle ist der Getränkemarkt Müller in Ammerthal, Dietersberger Straße 20, 09628/513. Weitere Infos: www.hkvammerthal.de.