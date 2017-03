Politik Ammerthal

13.03.2017

41

0 13.03.201741

hat ein neues Aufregerthema: Nach dem Streit um das Trinkwasser geht es jetzt um den Kanal. Die Gemeinderäte von CSU und CWG werfen der Bürgermeisterin und der Mehrheit im Gremium vor, eine teurere Variante durchgedrückt zu haben.

Fast doppelt so teuer

Eilantrag ohne Antwort

Was CSU und CWG fordern CSU und CWG plädieren für einen sofortigen Stopp des Projekts. Wie es in der Presse-Info heißt, würden drei Prozent der Bausumme (rund 50 000 Euro) fällig, wenn die Maßnahme jetzt noch gestoppt wird. "Das wäre leicht zu verschmerzen, denn 50 000 Euro sind wesentlich leichter zu ertragen als 700 000 bis 800 000 Euro Mehrkosten." Die Fraktion listet Punkte auf, die für einen Freispiegelkanal sprechen:



Der Bau des Freispiegelkanals beeinträchtigt keine Verbindungsstraßen und verschont die Schulbusverbindung.



Der Ringschluss der Wasserversorgung von Amberg nach Ammerthal über Fichtenhof.



Ammerthaler Kanalnetz hat weiterhin noch Kapazitäten für die Ausweisung von Bauplätzen und Gewerbeeinheiten frei.



Wegfall von Strom- und Wartungskosten für das Pumpwerk über die komplette Betriebsdauer.



Sicherstellung des Brandschutzes in Fichtenhof.



Bau eines Radwegs im Anschluss an die Teerstraße als Schotterweg nach Fichtenhof.



Erstellung einer schnellen Glasfaserverbindung für Fichtenhof durch Verlegung des Kabels in den Graben des Freispiegelkanals.



Am Ortseingang von Fichtenhof (aus Fahrtrichtung rechts aus Ammerthal kommend) bleiben die Bäume stehen.

Vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch (19 Uhr, Feuerwehrhaus) trafen sich die Mitglieder der CSU- und CWG-Fraktion jetzt in Fichtenhof zu einem Ortstermin, um das Dilemma aus ihrer Sicht darzulegen. Bekanntermaßen hat die BFA/UWG-Mehrheit in Sachen Kläranlage den Bau einer Druckleitung nach Ammerthal beschlossen. Dabei soll das Abwasser über zwei Kilometer von Fichtenhof nach Ammerthal gepumpt werden, anstatt es über einen möglichen Freispiegelkanal nach Speckmannshof in das Amberger Kanalsystem fließen zu lassen.In einer Mischung von wenigen öffentlichen und zahlreichen nicht-öffentlichen Beschlüssen habe sich der von UWG und BFA dominierte Gemeinderat für diese Variante entschieden, heißt es in einer Presse-Info über den Ortstermin. "Bis heute kennen die Ammerthaler nicht die wahren Kosten für die Baumaßnahme", steht dort weiter. Trotz Nachfragen in der Bürgerversammlung am 23. Februar habe Bürgermeisterin Sitter bis heute das Ergebnis der Submission und der Baunebenkosten nicht bekannt gegeben. Den Vertrag mit dem bei der Submission erfolgreichen Bauunternehmen habe Sitter aber bereits geschlossen. Die in der Bürgerversammlung angekündigte Informationsveranstaltung sei bis heute nicht terminiert.Die Bürgerinformation wollen die Gemeinderäte der CSU und CWG jetzt nachholen. "Die Baukosten belaufen sich auf mindestens 1,6 Millionen Euro, Tendenz weiter steigend", heißt es in der Presseerklärung. Damit werde die Kanaldruckleitung fast doppelt so teuer wie die Variante Freispiegelkanal. Die Einleitung in das Ammerthaler Kanalnetz soll im Kreuzungsbereich Nordgaustraße, Fichtenhofer Straße, Am Vogelherd, Krummstriegel I/II erfolgen. Die CSU- und CWG-Gemeinderäte hätten bereits mehrfach auf die mögliche Geruchsbelästigung in diesem Bereich hingewiesen, vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen und wenig Niederschlag. "Uns ist vollkommen unverständlich, wie eine Gemeinderätin, die im Bereich dieser Kreuzung wohnt, für den Bau der Kanaldruckleitung stimmen kann", lässt sich Robert Weiß, der Fraktionssprecher der CSU, zitieren.Unverständnis ruft auch das Abstimmungsverhalten einzelner UWG-Gemeinderäte, speziell der beiden UGW-Gemeinderäte aus Fichtenhof, hervor. Beide hätten für die Kanaldruckleitung gestimmt und nähmen in Kauf, dass die erst im Rahmen der Dorferneuerung neu gestalteten Straßen und Wege komplett aufgegraben werden.Wie berichtet, scheitert die Alternative Freispiegelkanal auch an der nicht zustande gekommenen Einigung mit der Teilnehmergemeinschaft, in deren Eigentum eine Straße liegt, die dazu aufgegraben werden müsste. Den Wunsch der Teilnehmergemeinschaft, die Straße nach Abschluss der Bauarbeiten neu zu asphaltieren, bezeichnen CSU und CWG als "vollkommen berechtigt". Anstatt hier das Gespräch zu suchen und eine tragfähige Lösung zu finden, habe die Bürgermeisterin eine Lösung forciert, die massive Mehrkosten verursacht.Eine Gegenüberstellung der Kostenberechnung für die beiden Varianten sei bis heute nicht vorgelegt worden. Eine wochenlange Sperrung der Verbindungsstraße von Fichtenhof nach Ammerthal sei nur eine der Folgen dieser Maßnahme. "Wie sollen eigentlich die Schulbusse in diesem Zeitraum verkehren?", fragen die Gemeinderäte von CSU und CWG. Die Fraktion habe sich an die Kommunalaufsicht des Landkreises gewandt und einen Eilantrag an Bürgermeisterin Sitter geschickt. Eine Antwort stehe noch aus.