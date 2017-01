Politik Ammerthal

24.01.2017

Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts. Es hört sich kompliziert an, mit was sich der Ammerthaler Gemeinderat bei seiner Sitzung zu befassen hatte.

"Wohl kein Luxus"

"Das muss nicht sein"

Anfrage abgeschmettert

Hinter dieser Thematik verbirgt sich aber nichts anderes als die Erhöhung der Sitzungsgelder beziehungsweise der Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte. So hatte das Gremium, nach Vorberatung durch den Personalausschuss, über sich selbst zu diskutieren. Letztlich wurde beschlossen, dass rückwirkend zum 1. Januar 2017 die Satzung geändert wird. Demnach erhält ein Gemeinderat künftig 30 statt bisher 20 Euro Aufwandsentschädigung für eine Sitzungen des Gemeinderats und 15 statt zehn Euro für die Teilnahme an einer Ausschuss-Sitzung.Das sei, so argumentierte Gemeinderat Mario Flierl (UWG), angesichts der Tatsache, "dass es seit 2002 keine Erhöhung mehr gegeben hat und für den erheblichen Aufwand vor und danach, wohl kein Luxus". Bürgermeister Dr. Hans Lang (BfA) sprach sich ebenfalls für eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung aus. Der Betrag sei in anderen Kommunen üblich. Angemessen sei er auch deshalb, weil es kein Kilometergeld gebe. Zur gewissenhaften Vorbereitung und der Sitzung selbst seien sechs bis sieben Stunden erforderlich.Anders sahen das Gerhard Schuller (CSU), Georg Paulus (CWG) und Hubert Englhard (CSU). Schuller meinte: "Das muss nicht sein, man soll bei der alten Regelung belassen." Paulus war der Ansicht, dass es sich um ein Ehrenamt handle. Er sah nicht ein, warum das sogenannte Sitzungsgeld gleich um 50 Prozent erhöhen werden sollte. Bei der Abstimmung waren acht Gemeinderäte für, vier gegen eine Anhebung.Dem Gremium lag eine Voranfrage von Wolfgang Schuller zum Neubau einer Lagerhalle mit Büroräumen in Ammerthal vor. Im Vorbescheid sollte geklärt werden, ob das Bauvorhaben auf dem vorgesehenen Grundstück, das im Außenbereich liegt, möglich ist. Diskussionspunkte waren auch die Lage im Grundstück und die Größe des Gebäudes.Laut Stellungnahme der Verwaltung und von Bürgermeisterin Alexandra Sitter existierten für das Vorhaben weder Bebauungspläne noch könne es dem Innenbereich zugerechnet werden. Die Errichtung der Lagerhalle mit Büro sei im Außenbereich aber nicht zulässig, da es sich auch nicht um eine privilegiertes Vorhaben handle.Laut Bürgermeisterin handelt es sich um "eine dem Außenbereich wesensfremde Bebauung, woraus eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft und der öffentlichen Belange resultiert". Darüber hinaus habe der Grundstückseigentümer eine Abstandsflächenübernahme zu erklären.Aufgrund der vorliegenden Sachzwänge verweigerte der Gemeinderat mit neun zu drei Stimmen das gemeindliche Einvernehmen zu dieser Bauvoranfrage. "Im momentanen Zustand kann das Vorhaben nicht genehmigt werden", sagte Bürgermeisterin Alexandra Sitter. Mit dieser Vorgabe geht der Vorgang weiter an das Landratsamt zur Prüfung und Stellungnahme.