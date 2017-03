Politik Ammerthal

Ammerthal. (ll) Der CSU-Kreisvorsitzende Harald Schwartz war "erstaunt", die Ammerthaler Bürgermeisterin Alexandra Sitter ist deshalb jetzt "irritiert" und hat das Schwartz am Montag per Mail auch mitgeteilt.

Ausgangspunkt war ein Bericht über die Jahreshauptversammlung der Ammerthaler CSU in der AZ. Darin hatte es geheißen, Schwartz sei erstaunt, "dass die Gemeinde Ammerthal nicht ans Glasfasernetz angeschlossen wird - als einzige Kommune im Landkreis".Alexandra Sitter hörte den Vorwurf heraus und schrieb Schwartz, sie habe das mit Verwunderung gelesen, da sie dem Landtagsabgeordneten das Problem schon 2016 erläutert habe: Das bayerische Breitband-Förderprogramm greife nicht, wenn ein Angebot eines Anbieters zum eigenwirtschaftlichen Ausbau vorliege. Deshalb sei der Antrag der Gemeinde zum Glasfaserausbau ins Leere gelaufen. Im Ammerthaler Fall kam das Angebot von der Firma Jobst DSL Amberg. Trotz der Bitte um Unterstützung, so Sitter, habe Schwartz danach aber nichts mehr von sich hören lassen. Auf AZ-Nachfrage ergänzte die Bürgermeisterin, Jobst habe in Ammerthal bereits vor mehreren Jahren den DSL-Ausbau der Gemeinde erledigt. "Und das kostete die Kommune keinen Cent." Sie persönlich sei mit dieser Form des Internet-Zugangs zufrieden.Harald Schwartz bestätigte gegenüber der AZ, sein Stand sei gewesen, dass alle 27 Landkreis-Kommunen noch im Glasfaser-Antragsverfahren seien. Dass es im Ammerthaler Fall solche ungewöhnlichen Probleme gebe, die den Antrag ins Leere laufen ließen, habe er nicht auf dem Schirm gehabt, auch wenn ihn die Bürgermeisterin möglicherweise einmal davon erzählt habe. Er könne sich aber nicht mehr konkret daran erinnern. Laut Schwartz muss in dieser Sache jedoch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein: "Ich hoffe, die kriegen das wieder gebacken."Zum Vorwurf auf der CSU-Versammlung, die Bürgermeisterin behandle zu viele Punkte im nichtöffentlichen Teil von Gemeinderatssitzungen, weil sie ihre "Fehler verstecken" wolle, sagte Sitter, da hätte sie gerne gehört, welche Fehler das seien. Bei der Einstufung der Themen für öffentliche oder nichtöffentliche Behandlung verfahre sie genauso, wie auch auf Landkreis-Ebene üblich. In Zukunft werde sie sich diese Einordnung aber zusätzlich von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes absegnen lassen.